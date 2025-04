ETV Bharat / state

रीवा में खड़ी हुई फॉरेंसिक लैब, यहां साक्ष्य बोलेंगे व तकनीक से होगा न्याय का रास्ता साफ - FORENSIC SCIENCE LAB REWA

रीवा को मिली फॉरेंसिक साइंस लैब ( ETV Bharat )

रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा संभाग को शुक्रवार को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की नई सौगात मिल गई. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा में नव निर्मित फॉरेंसिक लैब भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया. क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ अब संभाग को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में समय की बाधाओं से मुक्ति मिल सकेगी. अगर रीवा संभाग की बात करें तो यहां पर 6 जिलों को जब भी किसी आपराधिक मामले में टॉक्सिकोलॉजिकल, रासायनिक या जैविक जांच की आवश्यकता होती थी, तो नमूने सागर स्थित प्रयोगशाला में भेजे जाते थे. रीवा में फोरेंसिक लैब का लोकार्पण

पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा. रीवा में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ अब इस संभाग को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में समय की बाधाओं से मुक्ति मिल सकेगी. इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला का वर्चुअल शुभारंभ आज 25 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा किया गया है. यह लैब रीवा के पुलिस लाइन क्षेत्र में विकसित की गई है, रीवा संभाग के छह प्रमुख जिले रीवा, यह प्रयोगशाला अब सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर के आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगी. रीवा को मिली फॉरेंसिक लैब की सौगात (ETV Bharat) अब तक सागर जिले में थी इस प्रयोगशाला की व्यवस्था

अब तक इन जिलों से जब भी किसी आपराधिक मामले में टॉक्सिकोलॉजिकल, रासायनिक या जैविक जांच की आवश्यकता होती थी, इसके लिए नमूने सागर स्थित प्रयोगशाला में भेजे जाते थे. इससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि समय और मानव श्रम के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी अनावश्यक देरी होती थी. रीवा में यह प्रयोगशाला खुलना इस लंबे इंतजार का समापन है. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्यप्रदेश के निदेशक शशिकांत शुक्ला द्वारा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे 25 अप्रैल से संबंधित सभी परीक्षण संबंधी प्रकरण सागर जिले के बजाय रीवा प्रयोगशाला में प्रस्तुत करें. टॉक्सिकोलॉजी, रसायन, जीव विज्ञान से संबंधित प्रकरणों का होगा परीक्षण (ETV Bharat)

