रीवा में खाद की दुकान पर ग्राहक बन पहुंची SDM, संचालक ने मैनेज करने को कहा तो भड़की

इसके बाद SDM वैशाली जैन टीम के साथ मौके पर पहुंची. उन्होंने खुद के चेहरे को दुप्पट्टे से ढंका और कस्टमर बनकर खाद भंडार मे किसानों के साथ लाइन में खड़ी हो गईं. चुपके से स्थिति को भांपा, जैसे ही गड़बड़ी समझ में आई तत्काल छापा मार दिया. इस दौरान SDM को सामने देखकर संचालक के होश उड़ गए.

रीवा : रीवा में खाद संकट को लेकर किसानों पर दो बार लाठियां पड़ी. मामला गर्माया तो मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई. अब जिला प्रशासन खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संचालित सीताराम खाद बीज भण्डार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रशासन की टीम ने दबिश दी. यहां नियम विरुद्ध तरीके से संचालक द्वारा खाद की बिक्री करने की सूचना प्रशासन को मिली थी.

खाद की दुकान पर दस्तावेजों की जांच की गई. इसमें पाया गया कि संचालक द्वारा बिलिंग मशीन मे बिना अंगूठा लगवाए ही किसानो को ऑफलाइन खाद की बिक्री की जा रहीं थी. इसी बीच संचालक ने एसडीम से हाथ जोड़ते हुए मैनेज करने की पेशकश कर दी. यह सुनकर एसडीम वैशाली जैन भड़क गई और संचालक को फटकार लगाते हुए दुकान पर ताला जड़वा दिया. जांच के दौरान एक ऐसा व्यक्ति भी मिला, जोकि सतना जिले के अमरपाटन से खाद की खरीदी करके जा रहा था. एसडीम ने जब उसके दास्तावेजों की जांच की तो पता चला कि उसे भी ऑफलाइन खाद की बिक्री की गई है. उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

रीवा में मनमाने तरीके से खाद बिक्री (ETV BHARAT)

गोदाम में ली तलाशी, स्टॉक से अधिक मिला खाद

जब एसडीएम ने संचालक से उसके गोदाम और वहां पर खाद के भण्डारण की जानकारी मांगी तो उसने गलत जानकरी दी. इसके बाद प्रशासनिक टीम चौराहटा स्थित गोदाम पहुंची और खाद की बोरियों की गिनती शुरू की. इनकी संख्याा संचालक द्वारा बताए गए स्टॉक की मात्रा अधिक थी. एसडीम ने कृषि विभाग को सूचना देकर जांच की प्रक्रिया जारी रखी. खाद का सैंपल लेकर कृषि विभाग को दुकान और गोदाम दोनों ही सील करने के निर्देश दिए गए.

रीवा में खाद वितरण में गड़बड़ी, दुकान सील (ETV BHARAT)

मेंटेन नहीं रजिस्टर, खाद की ऑफलाइन बिक्री

एसडीम वैशाली जैन ने बताया "सीताराम खाद भण्डार दुकान के संचालक द्वारा अधिक दाम के साथ ही नियम के विरुद्ध खाद बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. मैं पहचान छुपाकर ग्राहक के रूप में गई. संचालक द्वारा रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया गया था. मौके पर एक क्रेता भी मिला, जिसने पूछताछ मे बताया कि बिना अंगूठा लगाए ही उसे खाद की बिक्री की गई है. गोदाम और वहां पर रखे खाद की स्टॉक की जांच करने की बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

खाद के गोडाउन में जांच करती रीवा एसडीएम (ETV BHARAT)

खाद के लिए रीवा में किसान कई दिन से परेशान

रीवा जिला इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहा है. प्रशासन के लिए भी खाद संकट बड़ी समस्या बनकर उभरा है. खाद के लिए किसान दिन-रात लाइन में लग रहे हैं. कहीं पर किसानों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा. कहीं पर भगदड़ की स्थिति निर्मित होने पर कई किसान घायल भी हुए तो कहीं पर किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी. वहीं, धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी किए जाने के मामले सामने आते हैं.