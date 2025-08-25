रीवा: सेमरिया थाना पुलिस के जाल में एक ऐसा शातिर आरोपी फंसा है, जो पुलिस की वर्दी और फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे लड़की को अपने जाल में फंसा रखा था. आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड और नकली पिस्टल सहित एक चाकू बरामद किया गया है. उसके पास साइबर क्राइम के हेड पुलिस ऑफिसर का आई कार्ड था, जिसमें उसका परिवर्तित नाम था लेकिन फोटो उसी की लगी थी. इस शातिर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी गहरी चाल चली और आरोपी को दबोच लिया.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

पुलिस के मुताबिक सेमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की 2 साल पहले उत्तराखंड के अनुराग सेन नाम के एक युवक से सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान हुई. युवक के द्वारा पुलिस की वर्दी में ली गई खुद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी. उसने खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया. युवक कई बार युवती से मिलने के लिए सेमरिया आया. आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया.

नकली पिस्टल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

युवती ने थाने में दर्ज कराया मामला

युवती ने बताया कि जब वह शादी के लिए कहती तो वह उसकी बातों को टाल देता था. बीते कुछ दिन पहले जब युवक की गतिविधियों पर युवती को शंका हुई तो वह सेमरिया थाना पहुंची. जिसके बाद पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पीड़िता की मदद ली और आरोपी युवक को सेमरिया बुलवाया. युवक जैसे ही युवती से मिलने के लिए पहुंचा तभी घात लगाए बैठी पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के पास से नकली पिस्टल बरामद (ETV Bharat)

फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस का लोगो लगी बाइक भी बरामद

पुलिस के अनुसार आरोपी का वास्तविक नाम अर्जुन कुमार है. जो अनुराग सेन के नाम से साइबर सेल इंडिया के हेड ऑफिसर का फर्जी आई कार्ड बना रखा था. वह मोहिनी रोड देहरादून का निवासी है और उसके पास से उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन की बाइक भी बरामद हुई है. बाइक में आगे और पीछे दोनों ओर पुलिस का लोगो लगा हुआ था. लोगों को गुमराह करने के लिए कि वह पुलिसकर्मी है, उसने अपने पास प्लास्टिक की पिस्टल भी रखी थी, जिसे बरामद किया गया.

फर्जी पुलिस के आरोपी के पास से बाइक बरामद (ETV Bharat)

न्यायालय में पेश कर आरोपी को भेजा जेल

एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि "सोशल मीडिया के माध्यम से युवती की युवक से दोस्ती हुई थी. युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था. युवती के मुताबिक आरोपी युवक ने उससे शादी का वादा किया था. कई बार मुलाकात के दौरान उसने उसके साथ गलत कृत्य भी किया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है."