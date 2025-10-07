ETV Bharat / state

यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर दशहत! रीवा के आसमान में उड़ते ड्रोन से ग्रामीणों में खौफ

रीवा में ग्रामीण इलाकों में उड़ते ड्रोन से दहशत का माहौल, एमपी-यूपी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों में अनहोनी की आशंका.

Rewa Drones cause panic
एमपी-यूपी बॉर्डर पर ड्रोन से दहशत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 3:24 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:50 PM IST

रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा में एमपी-यूपी बॉर्डर से सटे गांवों में इन दिनों आसमान में उड़ते ड्रोन का खौफ बरकरार है. पिछले 5 दिनों से आधी रात को आसमान में उड़ते ड्रोनों के कारण 14 से अधिक गांवों में निवासरत ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं. ग्रामीणों के मुताबिक कई दिनों से देर रात करीब 5 ड्रोन आसमान में मंडराते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें हलकी रंग बिरंगी लाइट भी चमकती है. काफी देर तक आसमान में इधर-उधर मंडराने के बाद सभी ड्रोन अचानक गायब भी हो जाते हैं. हाल ही में रात के समय आसमान में उड़ते ड्रोन को देखकर ग्रामीणों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम भी आसमान में उड़ते ड्रोनों को देखकर हैरान रह गई.

एमपी-यूपी बॉर्डर पर ड्रोन से दहशत

घटना त्योंथर तहसील से सटे चाकघाट के एमपी-यूपी बॉर्डर में स्थित कई गांवों की हैं. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से रात के अंधेरे में आसमान पर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देते हैं. काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन आसमान में घंटों तक मंडराते हैं इसके बाद अचानक से गायब भी हो जाते हैं. इन अज्ञात ड्रोन के चलते ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं. ग्रामीणों ने रातभर आसमान में उड़ते ड्रोन के कुछ वीडियो भी अपने मोबाईल कैमरे मे कैद किए हैं. जिसमें नीले-पीले रंग की लाइट भी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है.

रीवा में ग्रामीणों को सता रहा चोरी का डर (ETV Bharat)

ग्रामीणों को सता रहा चोरी का डर

आसमान में देर रात एक साथ कई ड्रोन के उड़ने की घटना जनेह थाने क्षेत्र के डोढिया, गढ़ी, गोंदकला, अंजोरा, राजापुर, दुअरा, सहिजवार, मिश्रान, बरहा गांव में सामने आई है, इसके अलावा सोहागी थाना क्षेत्र के मलपार, चाकघाट थाना क्षेत्र के पडरी अमिलिया बसहट सहित कई गांवों की हैं. रात को आसमान में उड़ते अज्ञात ड्रोन के कारण इन सभी गांवो के लोग खौफ में जी रहे हैं. ग्रामीणों का मानना है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है. बदमाश पहले ड्रोन से गांवों की रेकी करते हैं, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं.

गांव में लगातार बढ़ रही है मवेशियों के चोरी की घटना

बताया जा रहा है कि जिस दिन से आसमान में ड्रोन उड़ने की घटनाएं शुरू हुई हैं, उसके ठीक बाद से त्योंथर तहसील क्षेत्र में मवेशीयों के चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं. बीते कुछ समय पूर्व ही जनेह थाना अंतर्गत ग्रामीणों के मवेशी चोरी हुए थे जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई थी. आसमान में उड़ते ड्रोन से परेशान ग्रामीणों ने बीती रात भी ड्रोन देखे थे. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी थी.

MP-UP border Terror due to drone
एमपी-यूपी बॉर्डर पर ड्रोन से दहशत (ETV Bharat)

चीन भेज रहा ड्रोन?

स्थानीय निवासी अनिकेत मिश्रा ड्रोन की घटना को लेकर बताते हैं कि करीब 5 दिनों से लगातार रात के समय आसमान में 6 से 7 ड्रोन मंडराते हुए दिखाई देते हैं. ड्रोन के कारण ग्रामीणों में काफी खौफ है. ग्रामीण इस ड्रोन को चीन का बता रहे हैं. जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह चोरी का नया प्रयोग है. ड्रोन उड़ाने वाले पहले ड्रोन से गांव की निगरानी करते हैं. उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं. आसमान में उड़ते ड्रोनों के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है. जिसके चलते उन्हें रात में पहरा देना पड़ता है. जबकि कुछ ग्रामीण घर की छतों पर रात गुजारते हैं. घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई है. वह जांच करने आए थे, मगर कोई कार्रवाई कर पाने में असमर्थ रहे.

चीन नहीं UP में ऑल इंडिया सर्वे की मिली थी जानकारी

ड्रोन मामले को लेकर जब SDOP मनस्वी शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि "हमें जानकारी मिली है कि कुछ गांवों में ड्रोन कैमरे उड़ाए जाते हैं. आसमान में ड्रोन उड़ने की घटना एमपी और यूपी बॉर्डर के क्षेत्र में देखी गई है. इस घटना का चीन से कोई संबंध नहीं है. यूपी के पुलिस अधिकारियों से बात की गई थी. बताया गया था कि यूपी में एडवाइजरी जारी की गई थी कि सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया सर्वे होना था. हम लोगों के द्वारा जांच की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि एमपी क्षेत्र में उड़ने वाले ड्रोन कहीं उसी सर्वे का हिस्स तो नहीं है."

एसडीओपी ने आगे बताया कि "अगर यह ड्रोन सर्वे का हिस्सा नहीं हैं तो हम लोगों के द्वारा कार्रवाई करते हुए जानकारी जुटाई जाएगी. यह ड्रोन कहां से ऑपरेट किए जा रहे हैं अगर इन्हें यूपी से उड़ाया जा रहा है तो यूपी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी. अगर एमपी के क्षेत्र से उड़ाए जा रहें हैं तो पेट्रोलिंग के दौरान पता लगाया जाएगा. इसके लिए हमारे ड्रोन और एंटी ड्रोन सहित अन्य जो भी उपकरण है उनका इस्तेमाल किया जाएगा. अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल चोरी के लिए हो रहा है तो इसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है."

