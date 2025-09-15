ETV Bharat / state

गले से छाती तक फैला था 1 किलो का थायराइड, रीवा में डॉक्टरों ने 8 घंटे की सर्जरी से बचाई साहिल की जान

1 किलो की थायरॉयड ग्रंथि से बड़ी परेशानी में था साहिल ( ETV Bharat )

Published : September 15, 2025