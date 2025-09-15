ETV Bharat / state

गले से छाती तक फैला था 1 किलो का थायराइड, रीवा में डॉक्टरों ने 8 घंटे की सर्जरी से बचाई साहिल की जान

रीवा में डॉक्टरों की टीम ने किया कमाल, 8 घंटे की मुश्किल सर्जरी से 1 किलो की हो चुकी थायराइड ग्रंथि का किया सफल ऑपरेशन.

REWA THYROID GLAND SURGERY
1 किलो की थायरॉयड ग्रंथि से बड़ी परेशानी में था साहिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 9:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. आयुष्मान कार्ड धारक हितग्राही इसका लाभ उठाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं. इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गरीब तबके के उन परिवारों को हो रहा है जो लाखों रुपए खर्च करके अपना इलाज करवा पाने में सक्षम नहीं हैं. हाल ही में इसी योजना के तहत रीवा के साहिल खान को एक नया जीवन मिला है. सरकारी योजना और कुशल डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से चमत्कार हुआ है, डॉक्टरों ने 8 घंटे का ऑपरेशन करके साहिल को ऐसी बीमारी से बाहर निकाला जो दिनों-दिन उसे मौत के करीब ले जा रही थी.

1 किलो की थायरॉयड ग्रंथि से बड़ी परेशानी में था साहिल

साहिल खान की उम्र महज 16 साल है और वह शहर के बिछिया मोहल्ले का निवासी है. जन्म के साथ ही उसके गले से लेकर छाती तक फैली लगभग 1 किलो की थायराइड की ग्रंथि के चलते वह सामान्य बालकों की तरह जीवन जी पाने में असमर्थ था. साहिल गरीब परिवार से है, इसके बावजूद भी उसके परिजन ने हार नहीं मानी और उन्होंने उसके इलाज के लिए शहर के कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, मगर इसके बावजूद भी साहिल को कोई राहत नहीं मिल रही थी. बढ़ती उम्र के साथ गले की थायरॉयड ग्रंथि उसे जकड़ती गई. साहिल की हालत देखकर परिवार की उमीदें भी टूटने लगी.

श्वास नली से चिपकी थी थायरॉयड की ग्रंथियां (ETV Bharat)

साहिल के पिता शहजाद खान पेशे से ऑटो ड्राइवर

साहिल खान के पिता शहजाद खान पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं. उन्होंने बताया कि, ''जन्म से साथ ही साहिल के गले में गांठ थी. कई बार उसका इलाज शहर के बड़े अस्पतालों में कराया गया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ बल्कि धीरे-धीरे उसकी गांठ बढ़ती गई. उसका होम्योपैथी से भी इलाज कराया गया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. स्कूल आते-जाते लोग साहिल का मजाक भी बनाते थे. इसके चलते 10वीं के बाद साहिल ने स्कूल छोड़ दिया. बीते 8 महीने से अचानक गले की गांठ तेजी से बढ़ने लगी थी. इस वजह से साहिल को दिक्कत और बढ़ गई थी.''

इलाज के लिए लखनऊ जाने की तैयारी में था साहिल

साहिल के पिता का कहना है कि "वे अपने बेटे के इलाज के लिए लखनऊ जाने वाले थे, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात एक निजी हॉस्पिटल में पदस्थ रीवा के प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन डॉ. सिद्धार्थ सिंह बघेल से हुई. डॉ. सिद्धार्थ ने उन्हें आश्वस्त किया की कई दूर जाने की जरूरत नहीं है उसका इलाज यहीं हो जाएगा. इसके बाद बीते 2 सितंबर को साहिल को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. इसके बाद डॉक्टरों ने साहिल के गले की थायराइड ग्रंथि का मूल्यांकन किया तो थायराइड ग्रंथि का वजन लगभग 1 किलो निकला. इसके बाद डॉक्टरों ने तय किया इलाज के लिए सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है."

बहुत चुनौतीपूर्ण था साहिल का ऑपरेशन

अस्पताल के संचालक डॉ. धर्मेश पटेल, प्लास्टिक सर्जन डॉ. सिद्धार्थ सिंह और एनेस्थीसिया विभाग के हेड डॉ. अभिषेक मिंज की टीम ने साथ मिलकर 3 सितंबर को सफलता पूर्वक ये ऑपरेशन किया. ये ऑपरेशन काफी जटिल था जो 8 घंटे चला. डॉक्टरों के अनुसार ये ऑपरेशन इसलिए और मुश्किल हो गया था कि मरीज की हार्ट पंपिंग मात्र 30 प्रतिशत ही थी. ऐसे में इतनी बड़ी सर्जरी करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने इस मुश्किल काम को करके साहिल की खोई मुस्कान वापस लौटा दी.

श्वास नली से चिपकी थी थायरॉयड की ग्रंथियां

डॉ. सिद्धार्थ सिंह और डॉ. अभिषेक मिंज ने बताया कि "साहिल अत्यधिक बड़े थायराइड ग्रंथि की समस्या से जूझ रहा था. सामान्यत: थायराइड की समस्या इतनी जटिल नहीं होती, लेकिन साहिल के केस में कई चुनौतियां थी. उसकी हार्ट बीट 30 प्रतिशत ही काम कर रही थी. ग्रंथियां काफी बड़ी हो चुकी थी. साथ ही मुख्य धमनियां और आहार नली चिपकी हुई थी. भारी ग्रंथियों ने श्वास नली को भी दबा रखा था, जिसके चलते इस में ऑपरेशन एनेस्थीसिया देना भी जटिल था. जरा सी भी लापरवाही के कारण बड़ी अनहोनी हो सकती थी."

आयुष्मान योजना के तहत हुई सर्जरी

बता दें कि, ये सर्जरी आयुष्मान योजना के तहत हुई है जिसमें भारत सरकार की तरफ से मरीज को इलाज के लिए 5 लाख तक रुपए मिलते हैं. साहिल खान के पिता शहजाद खान का कहना है कि, ''बेटे की सफलतापूर्वक सर्जरी के बाद परिवार में नई उम्मीदें जागी हैं. मगर अब एक नई परेशानी जन्म ले चुकी हैं. सर्जरी को आयुष्मान योजना के तहत हो गई लेकिन बाकी के इलाज में 50 हजार रुपए से ज्यादा खर्च हो गए. इसके अलावा सर्जरी के बाद दवाओं का खर्च उठाना पड़ रहा है. इस वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ गई है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

REWA 1 KG THYROID GLANDREWA NEWSREWA SAHIL KHAN THYROID SURGERYMADHYA PRADESH NEWSREWA THYROID GLAND SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.