Updated : May 2, 2024, 11:58 AM IST

Published : May 2, 2024, 9:50 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

रीवा में अजब प्रेम की गजब कहानी, प्रेमी से जंगल में मिलने पहुंची प्रेमिका और कर दिया बड़ा कांड - BOYFRIEND AND GIRLFRIEND fight

रीवा में अजब प्रेम की गजब कहानी रीवा। आपने कई ऐसे प्रेमी जोड़े के किस्से और कहानियां तो जरूर सुनी होंगी जो आज भी अजर और अमर हैं. फिर वह सोनी और महिवाल की प्रेम कहानी हो या फिर हीर और रांझा की. लेकिन रीवा से एक ऐसी प्रेम कहानी कहानी सामने आई है जो पुरानी प्रेम कहानियों से उलट है. दरअसल, रीवा में प्रेमी और प्रेमिका ने धारदार हथियार से वार करके एक दूसरे को ही लहुलुहान कर दिया है. जिसके बाद उन्हें गम्भीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है. रीवा में प्रेमी जोड़े के बीच खूनी संघर्ष बुधवार की देर शाम खून से लथपथ एक युवक और युवती रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे. जिसमें युवक के गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान थे. जबकि युवती के सिर और हाथों में गंभीर चोट के निशान थे. सूचना मिलते ही पत्रकार भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो घायल युवक और युवती के परिजन दबी जुबान में इधर उधर की बात करने लगे. युवती के परिजनों का कहना था कि बुधवार की दोपहर युवती शौच क्रिया के लिए घर से कुछ दूर गई थी. तभी युवक वहां पहुंचा और उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसके बाद युवक ने खुद को भी घायल कर लिया. कथित प्रेमिका और प्रेमी हुए लहूलुहान वहीं, इस मामले पर अतरैला थाना प्रभारी अभिषेक खरे ने बताया कि, ''युवक और युवती घायल अवस्था में मिले थे, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है. युवक के गले में और युवती के हाथ व सिर पर गंभीर चोंट के निशान हैं. पूछताछ कर युवती के बयान लिए जा रहे हैं, जबकि युवक की गर्दन में गंभीर घाव होने के कारण वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है. घटना की विवेचना की जा रही है. जांच के बाद ही पता चलेगा की घटना की वास्तविकता क्या है.'' युवक के प्रेम प्रसंग और शादी से नाराज थी युवती यह मामला अतरैला थाना क्षेत्र का है. पनवार थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक शंकर दयाल प्रजापति की बहन की शादी अतरैला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. इसके बाद से शंकर प्रजापति का उस गांव में आना जाना लगा रहा. इसी दौरान वहां की एक युवती शंकर दयाल के संपर्क में आ गई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. प्रेमी से जंगल में मिलने पहुंची प्रेमिका और कर दिया कांड काफी समय बीत जाने के बाद युवक शंकर दयाल का किसी और लड़की से संपर्क हो गया. इस बात की भनक शायद शंकर प्रजापति की पहली प्रेमिका को लग गई. बताया तो यह भी जा रहा है कि बीते 24 अप्रैल को युवक का विवाह भी हो चुका है. इन सब के बीच बुधवार की दोपहर युवक अपनी बहन के गांव अपनी प्रेमिका से मिलने गया. उसकी कथित प्रेमिका भी घर से कुछ दूर जंगल में शौच के बहाने उससे मिलने गई. बताया गया कि प्रेमी से नाराज प्रेमिका घर से धारदार हथियार अपने साथ लेकर आई थी और जैसे ही उसका प्रेमी वहां पर पहुंचा तो दोनों के बीच विवाद होने लगा. इसी बीच युवती ने अपने प्रेमी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. दोनों का अस्पताल में उपचार जारी कथित प्रेमिका के हमले में युवक गंभीर रुप से घायल हो गया और उसके सिर और गर्दन में गम्भीर चोंट लग गई. इसके बाद प्रेमी ने भी उस पर पलटवार किया और कथित प्रेमिका से धारदार हथियार छीनकर हमला कर दिया. हमले में युवती की उंगली कट गई और दोनों हाथों में गंभीर चोंट के निशान आ गए. कथित प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुई मारपीट के बाद दोनों खून से लथपथ हो गए. वारदात के बाद गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक और युवती को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया. जहां पर दोनो का उपचार किया जा रहा है. ये भी पढ़ें: रीवा में शादी की खुशियां मातम में बदली, हाथ की मेंहदी का रंग उड़ने से पहले उजड़ा दुल्हन का सुहाग रीवा से दो चचेरी बहनें लापता, सुबह कॉलेज के लिए निकली, शाम तक नहीं लौटी, अपरहण की आशंका युवती ने किया युवक को पहचानने से इनकार अस्पताल में घायल युवती के बयान लिए गए हैं, युवती ने युवक को पहचानने से इनकार किया है. उसका कहना है कि वह घर से शौच क्रिया के लिए कुछ दूर जंगल में गई थी. वहां पर एक लड़का आया और उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया. वहीं युवक के गर्दन में गम्भीर घाव होने के कारण उसका बयान नहीं हो पाया है. अब पूरे मामले में पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि इस वारदात के पीछे की असली वजह क्या है. अगर घायल युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग था तो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बने. पुलिस की टीम भी घटना के संबंध में छानबीन करने में जुटी हुई है. अतरैला थाना प्रभारी अभिषेक खरे का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ करके मामले की विवेचना की जा रही है, वास्तविकता क्या है इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा.

Last Updated : May 2, 2024, 11:58 AM IST