कांग्रेस विधायक को सता रहा IT का भय, छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर बरसे MLA अभय मिश्रा
रीवा के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने इनकम टैक्स की रेड पर किया खुलासा, बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उदित इंफ्रा का बैंक अकाउंट किया सीज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 12:39 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 1:33 PM IST
रीवा: अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा एक बार फिर चर्चाओं में हैं. इस बार उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से अभय मिश्रा विधायक हैं. उन्होंने सत्ताधारी नेताओं पर उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया है. विधायक अभय मिश्रा ने कहा, "हमारे पारिवारिक सदस्य के उदित इंफ्रा कंपनी का खाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से सीज करा दिया गया है." अभय मिश्रा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है.''
छिंदवाड़ा कांड पर अभय मिश्रा ने डिप्टी सीएम को घेरा
मंगलवार की देर शाम रीवा के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने प्रेसवार्ता आयोजित कर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सहित प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. छिंदवाड़ा में कफ सिरप के सेवन से हुई मासूम बच्चों की मौत को लेकर राजेंद्र शुक्ला पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग का काम ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को देना चाहिए था. जिसके अंदर दया, करुणा और मानवता हो. जिसे दर्द हो की इतने मासूमों की मौत हो गई."
रीवा को बना दिया कोरेक्स सिटी: अभय मिश्रा
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने कहा, "ऐसे लोगों के पास स्वास्थ्य विभाग है, जिन्होंने पिछले 20 सालों से नशीली कफ सिरप कोरेक्स को बड़ी ही सहजता से ले रखा है. इन्होंने अपने ही शहर रीवा को बचाने का प्रयास नहीं किया." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि "रीवा को कोरेक्स सिटी बना दिया गया है कि यहां का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा न हो सके और नशे की गिरफ्त में आकर नशेड़ी बन जाए. इसका पूरा दोष उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का है."
'मुझे चुप करवाने की कोशिश की जा रही'
अभय मिश्रा ने आगे कहा कि "अक्सर मैं जनता के हितों को लेकर अपना विरोध जताता हूं, लेकिन अब मुझे चुप कराने के लिए हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा धमकियां दिलाई जा रही हैं कि इनकम टैक्स और ईडी का छापा डलवा देंगे. इनके ही इशारे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी उदित इंफ्रा कंपनी के अकाउंट सीज कर दिए हैं. हमारे विरोधी अब हमारे परिवार और पूरा कारोबार संभाल रहे बच्चों से बदले की भावना लेकर इनकम टैक्स और ईडी का भय दिखाकर कार्रवाई कर रहे हैं."
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक खाते किए सीज
सेमरिया विधायक ने कहा कि "अभी तो उन्होंने हमारे उदित इंफ्रा कंपनी का अकाउंट सीज कराया है. जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम हमारे ठिकानों पर रेड मार सकती है." अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, "जो सच बोलेगा उसका मुंह बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश और प्रदेश में जो कर रही है, वो अब जल्द रीवा में भी होने जा रहा है. हम इस बात से न तो परेशान हैं और न ही इसकी चिंता करते हैं. हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है. हमने 50 रुपए से लेकर यहां तक की यात्रा की हैं. हम अपनी ही बिछाई हुई चादर पर सोते हैं."
2023 के चुनाव में भी सता रहा था IT का भय
इससे पूर्व विधानसभा चुनाव 2023 से चंद दिनों पूर्व भी विधायक अभय मिश्रा को ईडी की रेड का भय सताया था. उस दौरान भी अभय मिश्रा ने प्रेसवार्ता आयोजित करते हुए सिर पर सफेद कपड़ा डालकर कहा था कि, ''मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं. जल्द ही ईडी की टीम हमारे घर पर रेड की कार्रवाई कर हमें गिरफ्तार कर सकती है.'' इस पर किए गए सवाल पर विधायक ने कहा कि "अभी कोई इलेक्शन तो नहीं हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के माध्यम से हमें धमकाया गया है कि इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे, सब कुछ मिट जाएगा. इसके बाद ही इनकम टैक्स ने उदित इंफ्रा कंपनी का बैंक अकाउंट सीज किया है."
राजनीतिक विरोधी रच रहे षड़यंत्र
अभय मिश्रा ने कहा कि "अब मैं कंपनी में नहीं हूं, मेरे परिवार से जानकारी मिली है कि कंपनी का खाता सीज हो गया है. कंपनी गवर्मेंट कांट्रेक्ट के तहत काम करती है. जिसमें कभी 10 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के बिल के पेमेंट होते हैं. रीवा जिले के हमारे विरोधी राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, ये ऊपर गवर्मेंट से बात करते हैं. गवर्मेंट में बैठे नेता लोग दिल्ली में बात करते हैं. वहां लिस्ट देते हैं कि इन लोगों के यहां रेड की कार्रवाई करके इनका मुंह बंद करना है."