रीवा: सड़क या हाईवे पर बाइक चलाते हुए लोगों को हेलमेट पहने सभी ने देखा होगा लेकिन रीवा में एक अजीब नजारा देखने को मिला. यहां विद्युत विभाग का एक कर्मचारी ऑफिस में हेलमेट लगाकर कंप्यूटर चलाते हुए दिखा.

इस बारे में जब उससे बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से वे दहशत के साये में कार्यालय के अंदर काम कर रहे हैं. सोमवार की सुबह काम करते समय कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक से भरभरा कर उसके ही ऊपर गिर गया. जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद उसे खुद की जान बचाने के लिऐ हेलमेट का सहारा लेना पड़ रहा है.

विद्युत सब स्टेशन का गिरा छत का प्लास्टर (ETV Bharat)

विद्युत सब स्टेशन में गिरा छत का प्लास्टर

दरअसल, यह घटना रीवा के नेहरू नगर स्थित विद्युत सब स्टेशन, फ्यूज कॉल सेंटर की है. यहां पर पदस्थ कर्मचारी आश्रित मिश्रा कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. रोज की तरह आश्रित मिश्रा बीते सोमवार को भी विद्युत सब स्टेशन के दफ्तर पहुंचे और कंप्यूटर पर अपना काम करना शुरू किया. तभी अचानक से छत का प्लास्टर भरभरा कर उनके ही ऊपर गिर गया.

कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर गिरा छत का प्लास्टर (ETV Bharat)

हादसे में कंप्यूटर ऑपरेटर घायल

हादसे में कंप्यूटर ऑपरेटर बुरी तरह घायल हो गए. उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं और सूजन आ गई है. इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं. घटना के बाद से कम्प्यूटर ऑपरेटर आश्रित मिश्रा भयभीत हैं और उन्हें अपने जान पर खतरा मंडराता हुआ लग रहा है. जिसके चलते उन्होंने हेलमेट का सहारा ले लिया. आश्रित मिश्रा ने बताया कि "पिछले 2 दिनों से हेलमेट लगाकर ही ऑफिस मे बैठकर अपना काम कर रहे हैं. लगातार सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक इसी तरह से हेलमेट पहनकर काम करते हैं."

विद्युत सब स्टेशन में भरभरा कर गिरा प्लास्टर (ETV Bharat)

कई बार की जा चुकी है शिकायत

कम्प्यूटर ऑपरेटर आश्रित मिश्रा का कहना है कि "पिछले 2 साल से विद्युत विभाग के अफसरों को जर्जर भवन को लेकर अवगत कराते आ रहे रहें है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसका खामियाजा आज हमें भुगताना पड़ा." हालांकि बताया गया कि हादसे के बाद सीनियर अधिकारियों को सूचना दी गई. जिसके बाद भवन में मरम्मत का कार्य शुरू करवाया गया है.

छत का प्लास्टर गिरने से कंप्यूटर ऑपरेटर घायल (ETV Bharat)

20 साल पुरानी है बिल्डिंग

मेंटेनेंस प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि "यह करीब 20 साल पुरानी बिल़्डिंग है. जिसके चलते पिछले कई सालों से भवन जर्जर है. सोमवार की सुबह करीब साढ़े 9 बजे कम्प्यूटर ऑपरेटर आश्रित मिश्रा सहित अन्य कर्मचारियों को कम्प्यूटर में विद्युत कम्प्लेन संबंधित जांच के लिए कहा गया था. आश्रित मिश्रा जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कुर्सी पर बैठे तभी छत का प्लास्टर टूटकर उनके ऊपर गिर गया और वह घायल हो गए. गनीमत थी की उनका सिर बच गया नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू हुआ."