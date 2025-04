ETV Bharat / state

बदल गई है रीवा की वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट की स्पीड से नापती है रीवा से भोपाल की दूरी - REWA BHOPAL VANDE BHARAT EXPRESS

रीवा से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक चलती है वंदे भारत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 9, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 9:11 AM IST 4 Min Read

रीवा (राकेश सोनी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले देशवासियों की हाई स्पीड ट्रेन का सपना साकार किया था. 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से बनारस के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इसके बाद से इस एक्सप्रेस ट्रेन की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके बाद भारत के कई इलाकों से इस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया. जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रीवा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई. अब रीवा के साथ पूरे विंध्य वासियों की यह पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है. अब यहां से भारी संख्या में यात्री वंदे भारत से भोपाल तक का सफर कर रहे हैं. रीवा के लिए भोपाल से दौड़ी थी पहली वंदे भारत ट्रेन रीवा में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 27 जून 2023 को हुई थी. पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रीवा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया था. जिसके बाद रीवा आते ही इस खूबसूरत चमचमाती ट्रेन का विंध्य वासियों ने जोरदार स्वागत किया था. तब से लेकर लगातार यह ट्रेन यात्रियों को रीवा से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंचाती है. हाल ही में बीते माह इस ट्रेन का मेकओवर किया गया. जिसके बाद रीवा से भोपाल जाने वाली वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर अपने स्वरूप मे लौट आई है. रीवा के लिए भोपाल से दौड़ी थी पहली वंदे भारत ट्रेन (ETV Bharat)

विंध्यवासियों के लिए वरदान साबित हुई वंदे भारत एक्सप्रेस रीवा से चलकर भोपाल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विंध्य वासियों के लिए वरदान साबित हुई है. जिन यात्रियों को कम समय में भोपाल से लौट कर रीवा आना होता है उनके लिए यह ट्रेन बेहद कारगर है. इसकी हाई स्पीड तो वैसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. मगर वर्तमान में यह 110 की स्पीड से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. जिसके चलते वन्दे भारत अब यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन साबित हो रही रही है. रीवा से भोपाल तक 576 किलोमीटर का तय करती है सफर (ETV Bharat) रीवा से भोपाल तक 576 किलोमीटर का तय करती है सफर वन्दे भारत एक्सप्रेस (20174) रीवा के रेलवे स्टेशन से सप्ताह में 6 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार गुरुवार सुबह 5:20 बजे से रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना होती है. यह दोपहर 1:30 बजे अपने गंतव्य स्थान को पहुंचती है. यही ट्रेन (20173) वन्दे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर में 3:30 बजे प्रस्थान करती है और रात 11:30 बजे रीवा पहुंचती है. 110 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से 576 किलोमीटर का सफर केवल 8 घंटे 10 मिनट में तय करती है. सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं सभी कोच (ETV Bharat) रीवा से चमचमा के भोपाल के लिए होती है रवाना रीवा से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर , पिपरिया, इटारसी नर्मदापुरम, रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए है अपने गंतव्य रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचती है. यह ट्रेन रीवा स्टेशन पहुंचते ही यह वॉशिंग पिट पर खड़ी होती है, जहां पर सफाई कर्मियों के द्वारा इसकी धुलाई के साथ हर एक बोगी में लगी शीट, फर्श, एक-एक कोने की अच्छे से सफाई की जाती है. जिसके बाद चमचमाती हुई रीवा से रवाना होती है. आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ट्रेन बता दें कि, हाल ही में इस ट्रेन का झांसी में मेकओवर किया गया है, जिससे अब यह नई जैसी चमकती है. ट्रेन के संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए नई बोगियां और स्प्रिंग लगाए गए हैं, जिससे बिना किसी जर्क के यात्री सुखद यात्रा का आनंद लेते हुए अपना सफर तय करते हैं. ट्रेन के पायलट इसे डिजिटली ऑपरेट करते हैं. ट्रेन हर तरफ से पूरी तरह अत्याधुनिक है. 8 कोच वाली वन्दे भारत में लगे सभी गेटों में ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम है. दो राजधानियों के बीच फर्राटा भरेगी नई वंदे भारत, कम समय में रफ्तार से दूरी होगी तय

वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर पटना रुट पर होगी लॉन्च, मध्य प्रदेश से शानदार होगा सफर सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं सभी कोच स्टेशन प्रबंधक सत्येंद्र सिंह बघेल ने बताया कि "वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है. बेहतर और आरामदायक 180 डिग्री तक घूमने वाली, रिक्लाइनिंग और एर्गोनोमिक सीट हैं, ये सीट विमानों में लगी के सीट की तरह है. सीटों में ही रीडिंग लाइट और चार्जिंग पॉइंट भी उपलब्ध हैं. ट्रेन में ही यात्रियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है. सभी कोच सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं. इन्हीं खूबियों के चलते वन्दे भारत और भी ज्यादा खास हो जाती है."

रीवा (राकेश सोनी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले देशवासियों की हाई स्पीड ट्रेन का सपना साकार किया था. 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से बनारस के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इसके बाद से इस एक्सप्रेस ट्रेन की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके बाद भारत के कई इलाकों से इस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया. जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रीवा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई. अब रीवा के साथ पूरे विंध्य वासियों की यह पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है. अब यहां से भारी संख्या में यात्री वंदे भारत से भोपाल तक का सफर कर रहे हैं. रीवा के लिए भोपाल से दौड़ी थी पहली वंदे भारत ट्रेन रीवा में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 27 जून 2023 को हुई थी. पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रीवा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया था. जिसके बाद रीवा आते ही इस खूबसूरत चमचमाती ट्रेन का विंध्य वासियों ने जोरदार स्वागत किया था. तब से लेकर लगातार यह ट्रेन यात्रियों को रीवा से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंचाती है. हाल ही में बीते माह इस ट्रेन का मेकओवर किया गया. जिसके बाद रीवा से भोपाल जाने वाली वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर अपने स्वरूप मे लौट आई है. रीवा के लिए भोपाल से दौड़ी थी पहली वंदे भारत ट्रेन (ETV Bharat) विंध्यवासियों के लिए वरदान साबित हुई वंदे भारत एक्सप्रेस रीवा से चलकर भोपाल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विंध्य वासियों के लिए वरदान साबित हुई है. जिन यात्रियों को कम समय में भोपाल से लौट कर रीवा आना होता है उनके लिए यह ट्रेन बेहद कारगर है. इसकी हाई स्पीड तो वैसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. मगर वर्तमान में यह 110 की स्पीड से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. जिसके चलते वन्दे भारत अब यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन साबित हो रही रही है. रीवा से भोपाल तक 576 किलोमीटर का तय करती है सफर (ETV Bharat) रीवा से भोपाल तक 576 किलोमीटर का तय करती है सफर वन्दे भारत एक्सप्रेस (20174) रीवा के रेलवे स्टेशन से सप्ताह में 6 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार गुरुवार सुबह 5:20 बजे से रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना होती है. यह दोपहर 1:30 बजे अपने गंतव्य स्थान को पहुंचती है. यही ट्रेन (20173) वन्दे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर में 3:30 बजे प्रस्थान करती है और रात 11:30 बजे रीवा पहुंचती है. 110 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से 576 किलोमीटर का सफर केवल 8 घंटे 10 मिनट में तय करती है. सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं सभी कोच (ETV Bharat) रीवा से चमचमा के भोपाल के लिए होती है रवाना रीवा से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर , पिपरिया, इटारसी नर्मदापुरम, रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए है अपने गंतव्य रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचती है. यह ट्रेन रीवा स्टेशन पहुंचते ही यह वॉशिंग पिट पर खड़ी होती है, जहां पर सफाई कर्मियों के द्वारा इसकी धुलाई के साथ हर एक बोगी में लगी शीट, फर्श, एक-एक कोने की अच्छे से सफाई की जाती है. जिसके बाद चमचमाती हुई रीवा से रवाना होती है. आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ट्रेन बता दें कि, हाल ही में इस ट्रेन का झांसी में मेकओवर किया गया है, जिससे अब यह नई जैसी चमकती है. ट्रेन के संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए नई बोगियां और स्प्रिंग लगाए गए हैं, जिससे बिना किसी जर्क के यात्री सुखद यात्रा का आनंद लेते हुए अपना सफर तय करते हैं. ट्रेन के पायलट इसे डिजिटली ऑपरेट करते हैं. ट्रेन हर तरफ से पूरी तरह अत्याधुनिक है. 8 कोच वाली वन्दे भारत में लगे सभी गेटों में ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम है. दो राजधानियों के बीच फर्राटा भरेगी नई वंदे भारत, कम समय में रफ्तार से दूरी होगी तय

वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर पटना रुट पर होगी लॉन्च, मध्य प्रदेश से शानदार होगा सफर सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं सभी कोच स्टेशन प्रबंधक सत्येंद्र सिंह बघेल ने बताया कि "वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है. बेहतर और आरामदायक 180 डिग्री तक घूमने वाली, रिक्लाइनिंग और एर्गोनोमिक सीट हैं, ये सीट विमानों में लगी के सीट की तरह है. सीटों में ही रीडिंग लाइट और चार्जिंग पॉइंट भी उपलब्ध हैं. ट्रेन में ही यात्रियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है. सभी कोच सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं. इन्हीं खूबियों के चलते वन्दे भारत और भी ज्यादा खास हो जाती है."

Last Updated : April 9, 2025 at 9:11 AM IST