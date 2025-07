ETV Bharat / state

रीवा की 13 साल की राशि ने लिखी मैजिकल ई-बुक, दा फ्लोटिंग सर्कल की अमेजन किंडल में धूम - REWA GIRL WROTE MAGICAL E BOOK

राशि ने लिखी मैजिकल ई-बुक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 9:36 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 10:04 AM IST 6 Min Read

विंध्य: रीवा जिले में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. यहां पर कई ऐसी प्रतिभाऐं हैं जो आज भारत ही नहीं बल्कि फॉरेन देशों में भी अपना और अपने जिले का नाम रोशन कर रही हैं. ईटीवी भारत आज आपको रीवा की एक ऐसी ही होनहार बेटी राशि असनानी के बारे में बताने जा रहा है. जिसने महज 13 साल की उम्र में ही वह करके दिखा दिया जिसे करने में अच्छे-अच्छो को दशकों तक का समय लग जाता है. इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाली राशि असनानी ने महज 5 महीनों के भीतर हिन्दी और हिंग्लिश दोनों भाषाओं में 89 पन्नों की एक मैजिकल ई-बुक लिखी है जो की अमेजन किंडल वेबसाइड में धूम मचा रही है. कम उम्र में बेटी की इस उपलब्धि से राशि के माता पिता सहित पूरे परिवार को गर्व है. 13 साल की उम्र में लिखी 89 पेज की मैजिकल किताब (ETV Bharat) 13 साल की उम्र में लिखी 89 पेज की मैजिकल किताब

राशि असनानी रीवा शहर के गोविंदगढ़ रोड पर स्थित बिछिया की निवासी हैं. पिता मनीष असनानी बिजनेसमैन हैं और शहर में ही प्लाईवुड व हार्डवेयर का व्यापार चलाते हैं. जबकि माता मनीषा असनानी ग्रहणी हैं. 13 वर्षीय राशि असनानी ज्योति सीनियर सेकंडरी स्कूल में अध्यनरत कक्षा 7 की छात्रा है. पढ़ाई के मामले में राशि बचपन से काफी तेज है. इसके आलावा डांसिंग का शौक रखने के साथ ही वह हिंदी की शानदार कविताऐं लिखने में भी माहिर है.'' राशि बताती हैं कि, महज 5 महीने की कड़ी मेहनत करके उन्होंने "दा फ्लोटिंग सर्कल" नाम की मैजिकल ई-बुक लिखी है जो की 89 पेज की है.'' राशि को बुक लिखने में लगे 6 महीने (ETV Bharat)

कहानी के किरदार 3 भाई-बहन और पंजाब के 2 परिवार

राशि ने खुद की लिखी हुई कहानी के कुछ अंश ईटीवी भारत से शेयर किए. राशि असनानी ने बताया की "दा फ्लोटिंग सर्कल" मैजिकल ई-बुक यह खास किताब 3 कजन भाई बहनों की है. जिसमें रेयान, समायरा और देवांश जो की पंजाब के रहने वाले हैं. तीनों ही नादुलास और अडानी परिवार के बच्चे हैं जो की आपस में भाई बहन हैं.'' ''इस मैजिकल कहानी में तीनों भाई बहन जादुई दुनियां की सैर पर जाते हैं. जहां पर उन्हें कई नायब चीजे देखने को मिलती हैं. दिमाग में उपजी खयाली कहानी को राशि ने ई-बुक के रूप में सबसे बड़ी सेलिंग वेबसाइड अमेजन किंडल में बीते कुछ दिनों पहले ही पब्लिश की है. हालांकि आगे की कहानी को राशि ने सीक्रेट रखा है. ताकि बड़ी संख्या में लोग उनकी बुक को वेबसाइड से पर्चेज कर सकें.'' दा फ्लोटिंग सर्कल अमेजॉन किंडर में मचा रही धूम (ETV Bharat) मैजिकल बुक लिखने में लगा 6 महीने का समय

ईटीवी भारत से बात करते हुए राशि ने बताया कि, ''इस मैजिकल बुक को लिखने में उन्हें तकरीबन 4 से 5 महीने का समय लगा. राशि बताती हैं कि, ''पढ़ाई के साथ ही उन्हें डांसिंग का भी शौक है. पढ़ाई के दौरान उन्होंने थोड़ा सा समय निकलकर अपनी बुक को दिया. इसके अलावा समर वेकेशन के चलते उन्हें इस बुक को कम्प्लीट करने का बेहतर मौका मिल गया.'' राशि बताती है कि, ''समर हॉलिडे के पहले स्कूल के दोस्तों ने किताब लिखने का चैलेंज दिया था. बस वही बात दिमाग में बैठ गई और किताब लिखने का जूनून सवार हो गया.'' अपने परिवार के साथ राशि (ETV Bharat) किताब के कुल पांच पार्ट, पहला पार्ट अमेजॉन किंडर पब्लिश

राशि ने बताया कि, ''मैजिकल ई बुक 'दा फ्लोटिंग सर्कल' पांच पार्ट की एक सीरीज बुक है. पहला पार्ट अमेजन किंडल में पब्लिश किया है, बाकी के चार अन्य पार्ट अभी पब्लिश करना बाकी हैं.'' राशि कहती हैं कि, ''उनकी इस उपलब्धि के पीछे माता पिता का काफी सहयोग रहा है. परिवार के लोग तो अब मुझे छुपा रुस्तम भी कहने लगे हैं.'' इतनी कम उम्र में किताब लिखने के सवाल पर राशि ने कहा कि, ''अगर लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती.'' राशि ने आगे चलकर एक डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की है. राशि ने बताया कि, ''सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है. उन्होंने अन्य बच्चों को भी सोशल मीडिया से दूरी बनाएं रखने की अपील की है. ताकि वह अपनी पढ़ाई और कैरियर पर फोकस कर सकें.'' बचपन से खिलौने तोड़कर टेक्नोलॉजी जानने का था शौक, अब बन गया शानदार करियर

छतरपुर की काजल बघेल का ISSF शूटिंग प्रतियोगिता में चयन, इटली में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व राशि की इस उपलब्धि से पिता को गर्व

राशि के पिता मनीष असनानी बताते हैं कि, ''उनकी बेटी ने कम उम्र में ही 'दा फ्लोटिंग सर्कल' नाम की बुक लिखकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. किताब में लिखी गई कहानी बेहद अच्छी है, जिसमें 3 कजन भाई और दो फैमिली के बीच की जादुई कहानी है. बुक के कुल 5 पार्ट्स हैं जिसका पहला पार्ट ऑनलाइन मार्केट अमेजन किंडल में पब्लिश किया गया है. बेटी ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए पूरे परिवार को गर्व है. राशि जो कर रही है और आगे चलकर वह जो भी करना चाहेगी हम उसका हमेशा सहयोग करेंगे.'' अकसर पेन और डायरी को साथ रखकर सोती थी राशि

राशि की मां मनीषा असनानी का कहना है कि, ''राशि बचपन से ही टेंलेंटेड है. डांस हो, पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में उसका बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है. मुझे पता नहीं था की राशि एक अच्छी राईटर भी साबित होगी. राशि अकसर रात में सोते वक्त एक डायरी और पेन को साथ में रखती थी. लेकिन मुझे यह नहीं पता था की डायरी में वह अपने ख्वाबों की किताब को संजो रही है. धीरे धीरे करके उसने कविताएं लिखी फिर एक बुक लिख दी. राशि ने यह सब कैसे किया, इसके लिए वह खुद हैरान हैं. राशि ने जो रास्ता चुना है उसे लेकर पूरे परिवार को गर्व है."

Last Updated : July 14, 2025 at 10:04 AM IST