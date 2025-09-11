रीवा में 11 तालाबों का होगा मेकओवर, मनगवां में शुरु हुआ मास्टर प्लान
रीवा के मनगवां में होगा 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण. जल गंगा संवर्धन योजना से होगा विकास. मास्टर प्लान तैयार.
रीवा: मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की रीवा नगरी सैकड़ों वर्षों से अपनी ऐतिहासिक विरासत, सुंदरजा आम, सफेद शेर और राजघराने की शान के लिए जानी जाती रही है. यहां की ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल और किले, गोविंदगढ़ का तालाब रीवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रीवा को 'तालाबों की नगरी' भी कहा जाता है.
क्योंकि इस धरती पर एक या दो नहीं, बल्कि अनेकों तालाब मौजूद हैं. लेकिन समय के साथ इन तालाबों की स्थिति जर्जर होती गई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी. मगर अब वह दिन भी दूर नहीं जब इन तालाबों का स्वरुप बदलकर इन्हें सुन्दर और विकसित बनाया जाएगा. इससे न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
रीवा के विकास में शामिल हुई एक और बड़ी उपलब्धि
रीवा में पिछले 20 वर्षों से बड़ी तेजी के साथ विकास कार्य किए गए हैं. बेहतर सड़कों का जाल हो या नेशनल हाइवे हो, फ्लाईओवर ब्रिज हो बड़ी-बड़ी इमारते हो या फिर सुन्दर पार्क ही क्यों न हों. रीवा की सुंदरता को देखकर लोग अब इस क्षेत्र को महानगर की उपाधि देने लगे हैं.
रीवा में विकास का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. रीवा शहर में स्थित तालाबों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रयासों से प्रसिद्ध रानी तालाब का कायाकल्प तकरीबन एक से डेढ़ दशक पूर्व ही हो चुका था. इसके बाद चिरहुला तालाब और और फिर बीते वर्ष ही रतहरा तालाब का सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल में रूप विकसित कराया गया था.
मनगवां विधानसभा में होगा 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण
इसके बाद बीते वर्ष ही झलबदरी तालाब एवं कुबेर तालाब के संरक्षण व सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन किया गया. इसी कड़ी में अब रीवा के मनगवां विधानसभा के विधायक नरेन्द्र प्रजापति के प्रयासों से मनगवां जनपद क्षेत्र में जल गंगा संवर्धन योजना के तहत 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण कार्य जल्द ही प्रारम्भ होने जा रहा है. इन तालाबों के कायाकल्प के लिए ठोस योजना भी तैयार कर ली गई है. जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत इन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
1 करोड़ 42 लाख से अटल बिहारी सरोवर का निर्माण
बताया गया कि, शासन की मंशा के अनुरूप सभी तालाबों में पर्याप्त पानी भरे जाने की योजना है. इन्हीं तालाबों में अटल बिहारी सरोवर के नाम से तिवनी में भी तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत 1 करोड़ 42 लाख है. विकास की इस कड़ी से जहां जल स्त्रोतों में बढ़ोत्तरी होगी. वहीं तालाब विकसित होने से सौंदर्यीकरण का लाभ भी आम जन मानस को मिलेगा.
6 माह में बनकर तैयार होगा अटल सरोबर तालाब
अटल बिहारी सरोवर तालाब के निर्माण कार्य की जानकारी देते हुए गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि, ''क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. तिवनी में अटल बिहारी सरोवर तालाब का निर्माण जल्द ही पूरा करने का निर्माण एजेंसी द्वारा प्रयास किया जा रहा है. बरसात और आपदा के कारण कार्य में रुकावट आई थीं लेकिन बरसात के जाते ही तालाब को मूर्त रूप दिया जाएगा और जनता को समर्पित होगा.''
जल गंगा संवर्धन योजना के तहत 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण
मीडिया से बात करते हुए मनगवां विधायक इंजिनियर नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि, ''मनगवां विधानसभा के गंगेव जनपद में 11 तालाबों को सौंदर्यीकरण के लिए चिंन्हित किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा है कि जल गंगा संवर्धन योजना के तहत सरोबर को जल से युक्त करना है. तिवनी में तीन तालाब अटल सरोबर, रामसागर सहित एक अन्य तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है जो की जल्द ही पूर्ण हो जाएगा. इन तालाबों के सौंदर्यीकरण से पेयजल की समस्या की प्रतिपूर्ती करने के लिए ही जल गंगा संवर्धन योजना के तहत इन तालाबों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है.''