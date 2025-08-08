रांची: झारखंड में वज्रपात एवं अन्य आपदाओं से लगातार हो रही जान-माल की क्षति की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने समीक्षा बैठक की. आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य में हाल में हुई भारी वर्षा, वज्रपात, सर्पदंश एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए.

विभागीय सचिव ने विस्तृत प्रजेंटेशन के माध्यम से मंत्री डॉ इरफान अंसारी को राज्य भर में हुई क्षति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. विभागीय सचिव के अनुसार, पिछले 03 माह में राज्य में विभिन्न आपदाओं से 431 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 180 की मृत्यु वज्रपात से, 09 की मृत्यु भारी वर्षा से, 161 की मृत्यु पानी में डूबने से, 80 की मृत्यु सर्पदंश से एवं 01 व्यक्ति की मृत्यु बाढ़ से हुई.

इस दौरान घरों एवं फसलों को भी भारी क्षति हुई है. बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि भारी बारिश के कारण 7979 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 447 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. 208 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 20 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. झारखंड में फसल क्षति का भी विस्तार से अध्ययन किया गया, जहां रांची, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों में कुल 2390 हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हुईं.

विभागीय सचिव ने बताया कि सरकार ने आपदा राहत के लिए सभी जिलों को तत्काल राशि उपलब्ध करा दी है. पिछले वित्तीय वर्ष में 57 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 44 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं. रांची और लोहरदगा से शेष जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित राशि जारी कर दी जाएगी.

वहीं वज्रपात से जान-माल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. जामताड़ा, दुमका और बरहेट में विशेष सर्वेक्षण कराकर "Mitigation Project for Lightning Safety” शुरू की जाएगी. इस परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे वज्रपात की घटना से औसतन 3 घंटे पहले लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता तक चेतावनी पहुंच जाएगी.

साथ ही प्रत्येक जिले से 2 गोताखोरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रमुख झरनों पर लोहे के जाल और जंजीरें लगाकर दुर्घटनाओं को रोका जाएगा.

जेएसएसी के सहयोग से एमआईएस एवं जीआईएस पोर्टल के निर्माण की जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से जीपीएस आधारित लोकेशन की पहचान करके पीड़ितों के खाते में सीधे डिजिटल भुगतान संभव होगा. साथ ही, मुख्यालय से आपदा राहत की निगरानी अब और अधिक प्रभावी हो सकेगी.

बैठक के दौरान, मंत्री इरफान अंसारी ने मानवीय दृष्टिकोण के तहत निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को भी अन्य आपदाओं की तरह ₹4 लाख की मुआवजा राशि दी जाए. यह एक सशक्त, संवेदनशील और समावेशी नीति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.

मंत्री ने कहा, "राज्य सरकार आपदाओं को टाल तो नहीं सकती, लेकिन उनके दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम हर परिस्थिति में जनता के साथ हैं और अब हर महीने व्यापक समीक्षा बैठक कर योजना की प्रगति का आकलन किया जाएगा."

