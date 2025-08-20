नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा भवन में 24-25 अगस्त को होने वाली ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस’ की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई. बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह, स्पेशल सीपी ट्रैफिक के. जगदीशन, स्पेशल सीपी सुरक्षा श्री जसपाल सिंह, डीसीपी सुरक्षा मनस्वी जैन, जॉइंट सीपी (नॉर्थ एवं सेंट्रल) मधु वर्मा और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
दिल्ली के ऐतिहासिक विधानसभा में ठीक सौ साल पहले 24 अगस्त 1925 को जब यह केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाना जाता था, तब देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने कार्यभार संभाला था. उनकी अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस दिन विशेष को यादगार बनाने और संविधान में प्रदत्त अधिकारों व आज की चुनौतियों पर चर्चा के लिए पहली बार दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ का आयोजन होने जा रहा है. जहां देशभर के सभी राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हिस्सा लेंगे. 24 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे. वहीं, 25 अगस्त की शाम इसके समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अपनी बात रखेंगे.
कार्यक्रम के लिए रहेंगी चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था: बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि कार्यक्रम के लिए चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि सभी अतिथियों को ‘राज्य अतिथि’ का दर्जा दिया जाएगा और उनके साथ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा अधिकारी तैनात रहेंगे.
हवाई अड्डे से लेकर ताज होटल में ठहरने और विधानसभा तक आने-जाने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी, ताकि सभी गणमान्य अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अधिकारियों ने मिलकर विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और प्रवेश-निकास, बैठने की व्यवस्था, आपातकालीन प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया.
‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस’ का है विशेष महत्व: ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस’ विशेष महत्व रखता है,जो 24 अगस्त 1925 को विट्ठलभाई झावेरी पटेल के केंद्रीय विधान सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष (तत्कालीन प्रेसीडेंट) चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है. पटेल अपने निष्पक्ष नेतृत्व, संसदीय गरिमा के प्रति समर्पण और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की क्षमता के लिए जाने जाते थे. उनका योगदान आज भी भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है.
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के संबोधन से किया जाएगा. इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति, विभिन्न विधान परिषदों व विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और देशभर से आए गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे.
सभी आवश्यक तैयारियां पूरी: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह आयोजन भारत की संसदीय परंपराओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक स्थायी छाप छोड़ेगा. इस सम्मेलन में चार प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शामिल है, विट्ठलभाई पटेल की संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में भूमिका, स्वतंत्रता-पूर्व केंद्रीय विधानसभा के नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में योगदान, शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, तथा भारत लोकतंत्र की जननी. ये सत्र भारत की संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक शासन में तकनीक की प्रासंगिकता पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान करेंगे.
कार्यक्रम में प्रदर्शनी का आयोजन: इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी में विट्ठलभाई पटेल के अभिलेखीय दस्तावेज, फोटोग्राफ और सदन की ऐतिहासिक कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रदर्शित होंगे, जिनमें वह दिन भी दर्ज है जब शहीद भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था. डॉक्यूमेंट्री में महात्मा गांधी के सदन में तीन ऐतिहासिक आगमन, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध और पटेल के अध्यक्ष पद संभालने के क्षण भी दिखाए जाएंगे.
बता दें कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण 1912 में हुआ था और यहां से लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई. रॉलेट एक्ट का विरोध भी यहीं से शुरू हुआ था, जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया था.
ये भी पढ़ें: