जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व टीम तो बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश; कानूनगो और लेखपाल सस्पेंड, नायब तहसीलदार भी नपेंगे - MATHURA KANUNGO LEKHPAL SUSPEND

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जैंत क्षेत्र के कानूनगो, लेखपाल को निलंबित कर दिया. साथ ही नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने कार्रवाई की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
राजस्व टीम ने झोपड़ी में रह रहे परिवार को धमकाया था. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 7:36 PM IST

मथुरा: बिना सरकारी आदेश के जमीन की पैमाइश करने से नाराज 80 साल के शख्स ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. उनको बचाते समय पुत्रवधु भी बुरी तरह झुलस गयी. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ समेत कई अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए जैंत क्षेत्र के कानूनगो, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया. वहीं नायब तहसीलदार के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले की जांच अपर जिला अधिकारी वित्त पंकज वर्मा को सौंपी गयी है.

Photo Credit: ETV Bharat
नायब तहसीलदार के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है (Photo Credit: ETV Bharat)

80 साल के सत्यभान कई वर्षों से रह रहे हैं: जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया, गांव राल के खुशीपुरा में सहकारी समिति ने ग्रामीणों को जमीन आवंटित की थी. उसे खाली करने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वहां 80 साल के सत्य भान परिवार के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं.

जगह खाली कराने पहुंचे थे लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार: जमीन को खाली करने को लेकर विवाद कई दिनों से चल रहा था. गुरुवार को लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ जगह को खाली करने के लिए पहुंचे थे. नायब तहसीलदार अनमोल गर्ग, कानूनगो राजेंद्र राणा और लेखपाल कपिल उपाध्याय झोपड़ी में रह रहे परिवार को धमकाया था. इसका बुजुर्ग सत्यभान ने विरोध किया था.

Photo Credit: ETV Bharat
मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी सीपी सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

बुजुर्ग को बचाने पहुंची पुत्रवधू भी आग में झुलसी: पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि तीनों राजस्व कर्मियों ने बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ही खुद अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला था. आग लगने पर बुजुर्ग को बचाने पहुंची पुत्रवधू ललितेश भी जल गई. दोनों को आगरा अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

आग लगाई गई या लगी जांच का विषय: जिलाधिकारी ने कहा कि यह जांच का विषय है कि आग लगाई गई या लगी है. जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मौके पर कानूनगो राजेंद्र राणा और लेखपाल कपिल उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है.

नायब तहसीलदार अनमोल गर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. प्रकरण की जांच एडीएम एफआर को दी गई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

