मथुरा: बिना सरकारी आदेश के जमीन की पैमाइश करने से नाराज 80 साल के शख्स ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. उनको बचाते समय पुत्रवधु भी बुरी तरह झुलस गयी. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ समेत कई अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए जैंत क्षेत्र के कानूनगो, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया. वहीं नायब तहसीलदार के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले की जांच अपर जिला अधिकारी वित्त पंकज वर्मा को सौंपी गयी है.

नायब तहसीलदार के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है (Photo Credit: ETV Bharat)

80 साल के सत्यभान कई वर्षों से रह रहे हैं: जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया, गांव राल के खुशीपुरा में सहकारी समिति ने ग्रामीणों को जमीन आवंटित की थी. उसे खाली करने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वहां 80 साल के सत्य भान परिवार के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं.

जगह खाली कराने पहुंचे थे लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार: जमीन को खाली करने को लेकर विवाद कई दिनों से चल रहा था. गुरुवार को लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ जगह को खाली करने के लिए पहुंचे थे. नायब तहसीलदार अनमोल गर्ग, कानूनगो राजेंद्र राणा और लेखपाल कपिल उपाध्याय झोपड़ी में रह रहे परिवार को धमकाया था. इसका बुजुर्ग सत्यभान ने विरोध किया था.

मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी सीपी सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

बुजुर्ग को बचाने पहुंची पुत्रवधू भी आग में झुलसी: पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि तीनों राजस्व कर्मियों ने बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ही खुद अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला था. आग लगने पर बुजुर्ग को बचाने पहुंची पुत्रवधू ललितेश भी जल गई. दोनों को आगरा अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

आग लगाई गई या लगी जांच का विषय: जिलाधिकारी ने कहा कि यह जांच का विषय है कि आग लगाई गई या लगी है. जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मौके पर कानूनगो राजेंद्र राणा और लेखपाल कपिल उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है.

नायब तहसीलदार अनमोल गर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. प्रकरण की जांच एडीएम एफआर को दी गई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

