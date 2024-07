ETV Bharat / state

पटवारी संघ से राजस्व मंत्री ने की अपील, कहा-हड़ताल पर जाने से नहीं निकलेगा समस्या का समाधान - Patwari union will go on strike

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : Jul 6, 2024, 5:18 PM IST