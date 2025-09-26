ETV Bharat / state

"AC में बैठकर मेकअप लगाकर बातें करना आसान" कंगना रनौत पर क्यों भड़के जगत नेगी?

"आपदा के समय में भी सांसद ने सांसद निधि से एक भी रुपए राहत के लिए नहीं दिया. एसी में बैठकर मेकअप कर बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन धरातल में काम करना अलग बात है. इसके बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करना है. ये सिर्फ अपनी शानो-शौकत के लिए जीते हैं. घोड़े पर बैठकर किसी महान व्यक्तित्व का किरदार निभाना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में निभाना अलग बात है." - जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी एक बार फिर भाजपा सांसद कंगना रनौत पर भड़के हैं. भाजपा सांसद पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि "कंगना रनौत को जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने भी वोट दिए थे, लेकिन जब आपदा आई तो वो कहीं भी नजर नहीं आई. आपदा के समय जयराम ठाकुर उन्हें फोन करते हैं कि यहां आपदा आई है तो ऐसे समय में न आएं. इस तरह की तो इनकी सोच है."

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा के जख्मों को देखने के लिए यहां आए तो जरूर और घोषणा भी की, लेकिन अब वो राहत का पैसा कब आएगा यह कोई पता नहीं है. नेगी ने कहा कि भाजपा के नेता जनता को गुमराह करने में लगे हैं. जब तक केंद्र से विशेष रूप से प्रभावितों के लिए पैसा नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे में बार-बार भाजपा के नेता लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं.

प्रभावितों की कैसे मदद कर रही सरकार ?

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार कठिन आर्थिक विषमताओं के बावजूद आपदा में प्रभावितों की मदद कर रही है. अपने संसाधनों से सरकार लगातार प्रभावितों को बसाने के काम में जुटी है. जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको किराए पर मकान लेने के लिए सरकार किराया दे रही है. ये राशि तब तक दी जाएगी, जब तक इन लोगों के अपने पक्के मकान नहीं बन जाते हैं. प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एफसीए में छूट देने की मां की है, लेकिन अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है.

"केंद्र सरकार के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मजबूरी में आए क्योंकि भाजपा के नेता हल्ला मचा रहे थे. साल 2023 में भी यहां भयंकर आपदा आई थी, तब भाजपा ने हल्ला नहीं किया तो केंद्र से भी कोई नहीं आया. मंडी जिले में साल 2023 में मनरेगा से डंगे आदि लगवाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर की गई थी. जिसके बाद 2024 में मंडी जिले के लिए 500 करोड़ की स्कीम मंजूर की गई. इस बार भी सरकार लगातार अपने संसाधनों से मंडी जिले के लिए पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि वहां काफी ज्यादा नुकसान हुआ है." - जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

पॉलीहाउस के नुकसान की भी होगी भरपाई !

राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ आपदा राहत देने में भेदभाव कर रही है. राज्य सरकार ने प्रभावितों को अपने संसाधनों से ऐतिहासिक आपदा राहत पैकेज दिया. इसकी अधिसूचना पूरे प्रदेश के लिए की जाएगी, जिसमें पॉलीहाउस की क्षतिपूर्ति के लिए भी सरकार 25 हजार रुपए तक की राहत प्रदान करेगी. इसके साथ खेतों में मलबा आ जाने से पर उसे साफ करवाने के लिए भी 6 से 10 हजार रुपए प्रति बीघा की राहत राशि देगी. उन्होंने कहा कि इस तरह का राहत पैकेज देश में किसी भी दूसरे राज्य में नहीं दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ घोषणा की है. कोई विशेष सहायता केंद्र से हिमाचल को मिली नहीं है.