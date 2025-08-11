ETV Bharat / state

अगर पुरखों की जमीन अपने नाम करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, 16 अगस्त से बिहार में राजस्व महाअभियान - REVENUE CAMPAIGN IN BIHAR

बिहार में 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान शुरू होगा. इस दौरान आप अपने पुरखों की जमीन अपने नाम करवा सकते हैं. पढ़ें नियम..

Revenue campaign in Bihar
दीपक कुमार सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 7:46 PM IST

पटना: इन दिनों बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान चल रहा है. इस अभियान में कई चुनौतियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सामने आ रही हैं. बहुत सारी जमीन विवादित मिल रही हैं. जमीन के कुल एरिया की एंट्री है लेकिन जमीन पर जितने प्लॉट हैं, उनके खाता-खेसरा नंबर की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है. बड़ी संख्या में ऐसी जमीन है, जिस पर जमीन के वर्तमान मालिक के पुरखे के नाम पर जमीन है और वर्तमान पीढ़ी मौखिक बंटवारा करके जमीन पर काम कर रही है लेकिन लिखित बंटवारा नहीं है.

16 अगस्त से राजस्व महा अभियान की शुरुआत: ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आगामी 16 अगस्त से राजस्व महा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो 20 सितंबर तक चलेगा. अभियान का उद्देश्य है कि जमीन संबंधित जितने भी कागजात हैं, वह अपडेट हो जाएं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इससे काफी हदतक जमीन बंटवारे की समस्या दूर हो जाएगी.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह (ETV Bharat)

ऑनलाइन है 4.5 करोड़ जमाबंदी: दीपक कुमार सिंह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान हमलोगों ने यह पाया कि विभाग के पास लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है लेकिन उसमें अपडेट नहीं है, उसमें कई तरीकों से सुधार की जरूरत है. पुरानी जो जमाबंदी है, उसमें बहुत सारे में खाता-खेसरा का डिटेल सही से नहीं है.

उन्होंने बताया कि कई बार टोटल एरिया मेंशन है लेकिन प्लॉट वाइज कितना एरिया है, प्लॉट की चौहद्दी कितनी है, उसकी एंट्री नहीं है. कई ऐसे एंट्री है, जो कंप्यूटराइज्ड करने में अशुद्धियां हो गई. इसको परिमार्जन के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं. इसी तरीके से दाखिल खारिज के मामले जो की पुरखों के नाम पर जमीन है लेकिन उनके पूर्वज अब नहीं रहे और उनके वंशज जमीन का उपयोग कर रहे हैं.

45000 रिवेन्यू विलेज के लिए बनेगी टीम: दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आपसी बंटवारा के भी जो मामले हैं, इन सभी मामलों में लोगों तक पहुंचकर और उनसे आवेदन लेने के लिए यह महाअभियान 16 अगस्त से शुरू हो रहा है. यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा. इसके तहत प्रत्येक रिवेन्यू विलेज के लिए पूरे बिहार में 45000 रिवेन्यू विलेज है तो प्रत्येक रिवेन्यू विलेज के लिए एक टीम बनाई जाएगी.

टीम प्रिंटेड जमाबंदी का प्रिंट आउट लेकर हर घर तक जाएगी. जिसमें प्रत्येक एंट्री के नीचे खाली जगह होगी ताकि कहीं कोई अशुद्धि है तो उसे करेक्ट किया जा सके. टीम जमाबंदी के प्रिंटआउट को बांटने के बाद 'हल्का' अथवा पंचायत लेवल पर शिविर लगाया जाएगा. यह शिविर पंचायत भवन अथवा पंचायत के किसी सरकारी भवन में ही लगाया जाएगा.

प्रत्येक हल्का में दो बार होगा कैंप: प्रत्येक हल्का में दो बार कैंप होगा. दो कैंप के बीच में काम से कम 7 दिनों का अंतराल होता. इसमें राजस्व विभाग के कर्मी, विशेष सर्वेक्षण के अमीन, और भी दूसरे विभागों के लोग, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव यह सभी लोग रहेंगे. यह सभी लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ होंगे. लोग आवेदन लेकर आएंगे और उनके आवेदन की प्राथमिक एंट्री करके लोगों के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा और फिर आवेदन रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा. इसके बाद तमाम आवेदन को अंचल कार्यालय लाकर उसकी डिटेल एंट्री होगी और उसके बाद समय बाद तरीके से सभी आवेदन का निष्पादन कर दिया जाएगा.

"इस अभियान से यह फायदा होगा कि हर घर पर हर व्यक्ति को आज जो जमाबंदी चल रही है उसका कागज उसके पास पहुंच जाएगा. अगर लोगों को जमाबंदी कागज में कोई सुधार की जरूरत है तो वह अप्लाई कर सकेंगे और वह भी अपने पंचायत में और उन्हें अपने पंचायत से दूर नहीं जाना होगा."- दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

अभियान को लेकर जागरूक करेंगे जनप्रतिनिधि: दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए कई प्रकार का सहारा लिया जा रहा है. हाल ही में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ बैठक की है. लोकल स्तर पर माइकिंग की जा रही है और विभिन्न मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइज किया जा रहा है. 15 अगस्त को हर पंचायत में झंडात्तोलन के बाद ग्राम सभा होता है और इस ग्राम सभा में इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 12 अगस्त तक 8000 के करीब जो प्रदेश में पंचायत हैं तो सभी पंचायत में जिस दिन कैंप लगेगा, उसका माइक्रो लेवल प्लान आ जाएगा. वार्ड सदस्य गांव में लोगों को इस बात की जानकारी देंगे कि उनके पंचायत में किस दिन कैंप लगने वाला है ताकि लोग अपने सभी कागजात को तैयार कर लें.

वंशावली के लिए सरपंच अधिकृत: दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जहां पर पूर्वजों के नाम से जमीन है, जो अब नहीं है और उनके वर्तमान वंशज के नाम पर जमीन को करना है तो इसके लिए वंशावली जमा करना होता है और वंशावली बनाने के लिए सरपंच अधिकृत होते हैं. ऐसे मामले में जो लोग भी मृत हो गए हैं, उनके नाम के आगे मृत लग जाएगा और सरपंच के हस्ताक्षर से वंशावली का जब अनुमोदन हो जाएगा तो विभाग उसी को मानेगा और यह मानेगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है, उसकी मृत्यु हो गई है.

पुरखों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान: उन्होंने बताया कि इसके अलावे एक यह भी तैयार किया जा रहा है कि एक सरल सी प्रक्रिया निकाल दी जाए. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के सत्यापन को मान्य किया जाएगा. वैसे पूर्वज जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो गई है और जिनका अब मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करना काफी कठिन है, उनका स्थानीय जनप्रतिनिधि के सत्यापन पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा. इसका परिपत्र भी हम लोग जल्दी निकाल देंगे.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाद में लगेगा शिविर: दीपक कुमार सिंह ने बताया कि माइक्रो प्लान बनाने में इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि जहां पर बाढ़ की स्थिति है, वहां शिविर बाद में लगाया जाए. उस समय लगाया जाए, जब बाढ़ की स्थिति सामान्य हो जाए. अगर फिर भी स्थिति सामान्य नहीं होती है तो वैसे जगह के लिए बाद में भी इस अभियान को विस्तारित किया जाएगा. वर्तमान समय में 10% पंचायत यानी लगभग 800 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. इन जगहों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद अभियान को गति दी जाएगी.

