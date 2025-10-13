ETV Bharat / state

बिहार में फीफो प्रक्रिया का 129 बार उल्लंघन करने वाला राजस्व कर्मचारी निलंबित, गया में 10 दिन में तीन सस्पेंड

गया: बिहार के गया में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. पिछले 10 दिनों में डीएम शशांक शुभंकर ने भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोप में तीन राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया है. इनमें बोधगया, डोभी और फतेहपुर अंचल के कर्मचारी शामिल हैं. यह कार्रवाई जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, जहां कई और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें जांच के दायरे में हैं.

बोधगया में फीफो नियमों का उल्लंघन: 12 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने बोधगया अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी रितेश कुमार को निलंबित कर दिया. रितेश पर दाखिल-खारिज मामलों में फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) नियमों का 129 बार उल्लंघन करने का गंभीर आरोप है. जांच में पाया गया कि उन्होंने 355 आवेदनों को लंबित रखा और स्पष्टीकरण मांगे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया. डीएम शशांक शुभंकर ने इसे भ्रष्ट आचरण और अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल निलंबन का आदेश दिया.

डोभी अंचल में रिश्वत का मामला: 10 दिन पहले डोभी अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार को चार लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किया गया था. डीएम को मिली शिकायत के बाद जांच में मामला सही पाया गया. सन्नी कुमार पर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन न करने और अवैध वसूली का आरोप था. डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

फतेहपुर में भी रिश्वतखोरी का आरोप: दो दिन पहले फतेहपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी रवि कुमार को भी निलंबित किया गया. रवि पर राजस्व कार्यों के निष्पादन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था. डीएम के व्हाट्सएप नंबर पर एक ऑडियो शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद रवि कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया.

गया में भ्रष्टाचार पर डीएम की कड़ी नजर: गया के डीएम शशांक शुभंकर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. पिछले 10 दिनों में तीन राजस्व कर्मचारियों के निलंबन से साफ है कि जिला प्रशासन भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा. डीएम ने कहा कि रितेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की गहन जांच जिला निगरानी समिति से कराई जाएगी.

रितेश कुमार पर 129 बार नियम तोड़ने का आरोप: बोधगया अंचल के राजस्व कर्मचारी रितेश कुमार ने फीफो नियमों का 129 बार उल्लंघन किया. जांच में पाया गया कि उन्होंने न केवल नियम तोड़े, बल्कि 355 आवेदनों को लंबित रखा. डीएम ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना और निलंबन के साथ-साथ मामले की गहन जांच के आदेश दिए.