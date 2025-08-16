पटना : बिहार सरकार ने जमीन के कागजातों में गड़बड़ियों को खत्म करने और जमाबंदियों को अपडेट करने के लिए 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक राजस्व महा-अभियान की शुरुआत कर दी है. इसका उद्देश्य हर रैयत तक पहुंचकर जमीन के अभिलेखों को दुरुस्त करना और भविष्य के विवादों से बचाना है.

घर बैठे सुलझेगी जमीन दस्तावेजों की गड़बड़ी : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि अब अधिकारियों की टीम घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच करेगी और त्रुटियों को सुधारेगी. अभियान के दौरान हर जिले में रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र दिए जा रहे हैं. इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

मॉनिटरिंग के लिए तीन स्तर की व्यवस्था : अभियान की सफलता के लिए अनुमंडल, जिला और मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. अधिकारी सीधे जिलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं. इस महा-अभियान में ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करने का काम होगा.

दो चरणों में चलेगा अभियान : 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक टीम घर-घर दस्तावेज बांटेगी. वहीं 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. शिविरों में आवेदन जमा करते ही पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर पंजीकरण होगा और रैयतों को ओटीपी के जरिए प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी.

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत : मंत्री सरावगी ने कहा कि अब जमीन के कागजों में सुधार के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है. मंत्री ने जिलावासियों से शिविरों में भाग लेने और अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी लेने की अपील की. उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी दिया.

''राजस्व महा–अभियान से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी. अब जमीन के कागजों में सुधार के लिए कई साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार पूरी पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है. मेरी जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी अवश्य लें और शिविरों में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं.''- संजय सरावगी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार सरकार

