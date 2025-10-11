ETV Bharat / state

गनियारी डबल मर्डर केस का खुलासा, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट ने खोले राज, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

नाबालिग ने अपनी सहेलियों के माध्यम से चुमेंद्र को धमकी दी कि वो उसकी शादी तुड़वा देगी.जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त पंकज और एक अन्य के साथ उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.आरोपी ने 7 मार्च की रात को गनियारी गांव पहुंचा.उसे पता था कि नाबालिग अपनी दादी के साथ अलग घर में सोती है.इसलिए उसने पहले रात को दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खोलते ही आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी.इसी दौरान दादी ने आरोपियों को देख लिया.कहीं उनकी पहचान उजागर ना हो जाए,इसलिए आरोपियों ने दादी की भी हत्या कर दी.पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद कर लिया है. पुलिस इस केस में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी- रामगोपाल गर्ग, आईजी

प्रेम संबंध बना हत्या का कारण : आईजी रामगोपाल गर्ग के मुताबिक आरोपी चुमेंद्र निषाद ने अपने दोस्तों के सहयोग से हत्याकांड को अंजाम दिया है. पुलिस की माने तो आरोपी और नाबालिग के बीच प्रेम संबंध था.इसी बीच आरोपी चुमेंद्र की शादी कहीं और पक्की हो गई.जैसे ही इस बात का पता नाबालिग को चला तो उसने चुमेंद्र निषाद को बर्बाद करने की धमकी दी.जिससे चुमेंद्र को अपनी शादी टूटने का डर सताने लगा.

दुर्ग : गनियारी डबल मर्डर केस में पुलिस को 18 महीने बाद सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दादी पोती के हत्यारे को गिरफ्तार किया है. आरोपी नाबालिग मृतिका का परिचित था,जिसका नाम चुमेंद्र निषाद है.जिसने उसकी धारदार हथियार से हत्या की.दुर्ग पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करेगी. पुलिस के मुताबिक शनिवार को आरोपी निषाद को हिरासत में लेकर पुलिस टीम ने गांव गनियारी में घटना स्थल पर री-क्रिएशन करवाया. मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने.

ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट से खुलासा : इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने तकनीक की मदद ली.संदेहियों का पुलिस ने ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाया. रायपुर FSL की केस में मदद ली गई. आरोपियों के लोकेशन और उनके बयानों के तथ्यों को जांचा गया. इसके बाद जब सारे टेस्ट के रिजल्ट आए तो हमें यकीन हो गया कि घटना में जिन संदेहियों से पूछताछ की जा रही है वे ही असली कातिल है.इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सारे तथ्यों और सबूतों को दिखाकर पूछताछ की.जिसमें आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. इस मामले में आरोपी ने अपने दोस्तों का सहारा भी लिया था.जिसमें से एक दोस्त अभी फरार है. वहीं दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

आरोपी पंकज निषाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब हुई थी वारदात ?: घटना 6 और 7 मार्च 2024 की दरमियानी रात की है, जब गनियारी निवासी बुजुर्ग महिला और उसकी पोती की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी. सुबह जब परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो दोनों के शव खून से लथपथ मिले थे. इस दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.पुलिस ने मामले में कई टीम बनाकर जांच शुरू की थी, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका.

18 महीने बाद कामयाबी : आखिरकार 18 महीने बाद पुलगांव पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी.जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.इस केस की गंभीरता को देखते हुए आईजी रामगोपाल गर्ग ने मामले के सुलझने पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही गनियारी डबल मर्डर केस का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है.

