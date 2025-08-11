अजमेर: पुलिस ने भाई को राखी बांधकर पीहर रलावता से पति के साथ बाइक पर लौट रही महिला की किशनगढ़ में हत्या के मामले का खुलासा कर दिया. अवैध संबंध में बाधा बनी पत्नी को दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या पति ने ही की थी. इसके बाद पुलिस से बचने के लिए लूट की कहानी गढ़ी. मृतका के भाई ने जीजा पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस को शिकायत दी थी. जांच के बाद अजमेर पुलिस ने वारदात के चंद घंटे बाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया. पुलिस ने मृतका के पति समेत दो को गिरफ्तार कर लिया व एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. मृतका संजू सैनी अपने पति रोहित सैनी के साथ राखी के दिन पीहर से ससुराल उदयपुरकला लौट रही थी कि उसकी हत्या कर दी गई और इसे लूट का रूप दे दिया गया था.

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि रविवार दोपहर 1:30 बजे किशनगढ़ थाने में सूचना मिली कि मोटरसाइकिल सवार पति रोहित-पत्नी संजू के साथ सिलोरा रोड के कांजी हाउस के समीप अज्ञात लोगों ने मारपीट की. इसके बाद संजू का धारदार हथियार से गला रेत दिया. बदमाश इसके बाद संजू के गहने व बाइक लेकर फरार हो गए. संजू को राहगीरों ने किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. इधर पुलिस ने भी सूचना मिलते ही नाकेबंदी कर दी. पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दी. अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला संजू को मृत घोषित कर दिया. महिला के पीहर पक्ष को सूचना दी.

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया... (ETV Bharat Ajmer)

साले ने जताया था शक: एसपी वंदिता राणा ने बताया कि मृतका संजू के भाई विष्णु मालाकार का आरोप था कि जीजा रोहित सैनी का चालचलन ठीक नहीं था. उसके अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे. इस कारण संजू और रोहित के बीच अनबन चल रही थी. विष्णु ने पुलिस को दी शिकायत में अपने जीजा पर हत्या का शक जताया था.

पति ने अपराध कबूला: एसपी राणा ने बताया कि एफएसएल और एमओबी टीम ने मौके से साक्षी जुटाए. पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसके अलावा मृतका के प्रति रोहित से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल लिया. पूछताछ में रोहित ने बताया कि इसका अन्य महिला से प्रेम प्रसंग था. इस कारण पत्नी संजू से उसकी अनबन रहती थी. प्रेम संबंध में बाधा बनी पत्नी को रोहित रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए रोहित ने अन्य साथियों साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

नाबालिग निरुद्ध: साथी गिरएपुलिस के अनुसार, रविवार को रोहित पत्नी संजू के साथ बाइक से ससुराल रलावता से अपने गांव उदयपुर कला लौट रहा था. सिलोर रोड पर कांजी हाउस के समीप साजिश के तहत तय जगह पहुंचने पर रवि मेघवाल और नाबालिग साथी पहले से मौजूद थे. रोहित और उसके साथियों ने मिलकर संजू की हत्या कर दी. यह लूट का मामला लगे, इसलिए मृतका के गहने, मोबाइल, घड़ी और मोटरसाइकिल लेकर रवि और नाबालिग फरार हो गए. रोहित अपनी पत्नी के पास बैठकर रोने का नाटक करने लगा. राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो रोहित ने लूट की झूठी कहानी सुनाई. पुलिस ने आरोपी रोहित के साथ गांधीनगर थाना क्षेत्र में संवत्सर गांव निवासी रवि मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाबालिग को निरुद्ध किया.