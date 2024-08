ETV Bharat / state

गंगा की मछलियों टेंगरा, कॉमन क्रॉप, भोला और रोहू में मिला प्लास्टिक, आप भी खाते हैं तो हो जाएं सावधान - VARANASI NEWS

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team



बनारस में चार प्रमुख घाटों पर शोध : उन्होंने बताया कि शोध में यदि बनारस की बात करें तो हमने बनारस में चार प्रमुख घाटों को लिया. जिसमें केदारेश्वर घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट हैं. इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक अस्सी घाट पर मिली है. उन्होंने बताया कि, यदि गंगा में इनके स्रोत को देखें तो यह सीवेज व अन्य स्रोतों के जरिए पहुंचते हैं. सीवरेज के साथ लंबे समय तक कूड़े में धूप में प्लास्टिक पड़े होने से वह टूटकर हवा के जरिए भी गंगा में मिलते हैं, क्योंकि वह नष्ट नहीं होते इसलिए वह गंगा में मौजूद रहते हैं. यह बेहद छोटे होते हैं और खाने के साथ मछलियां इनका भी सेवन करती है, जिस वजह से यह उनके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा है.







रोहू में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक : उन्होंने बताया कि मछलियों की बात करें तो वाराणसी क्षेत्र में चार प्रजातियों की मछलियां कॉमन क्रॉप, टेंगरा मछली, भोला मछली और रोहू पकड़ी गई. उनके 62 नमूने लिए गए, जिसमें उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और मांसपेशियों की जांच की गई. जिसमें पता चला कि, 66 फीसदी मछलियों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और 15 फीसदी मछलियों के मांसपेशियों में माइक्रो प्लास्टिक मिला है. ब्रिड की बात करें तो रोहू में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाई गई है.





आम जनमानस को भी कर रहे प्रभावित : प्रो. कृपाराम बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक युक्त मछली का सेवन करना मानव शरीर के लिए घातक है, लेकिन ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर अभी शोध किया जा रहा है. ये केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है. मानव शरीर जैसे मल, रक्त, प्लेसेंटा, फेफड़ों में भी पाए गए हैं. नॉन डिग्रेडेबल होने की वजह से इन्हें आसानी से पचाया नहीं जा सकता. निगले गए माइक्रोप्लास्टिक की वजह से पाचन तंत्र खासा प्रभावित होता है. एक बार जब यह मानव शरीर में चला जाता है तो आरओएस उत्पादन और एंटीऑक्सीडेंट प्रणाली के बीच असंतुलन पैदा करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म शरीर में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. WHO ने भी माइक्रोप्लास्टिक की प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चेतावनी दी थी, हालांकि यह अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है कि यह मानव शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है.



यह भी पढ़ें : नमक और चीनी के साथ हर भारतीय खा रहा माइक्रोप्लास्टिक, नए शोध में हुआ खुलासा, जानें - Microplastics in Sugar and Salt

यह भी पढ़ें : ब्लड के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी, दिल के दौरे व स्ट्रोक का बड़ा कारण - Microplastics In Blood Clots