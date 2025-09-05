ETV Bharat / state

देवघर के शिक्षक गौरी शंकर शर्मा को है पढ़ाने का जुनून, 85 की उम्र में भी जगा रहे शिक्षा की ज्योत - TEACHER GAURI SHANKAR SHARMA

देवघर के गौरी शंकर शर्मा रिटायर्ड होने के बावजूद अब भी बच्चों को पढ़ाते हैं. उनके पढ़ाने का जुनून बरकरार है.

Retired teacher Gauri Shankar Sharma
रिटायर्ड शिक्षक गौरी शंकर शर्मा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 2:16 PM IST

4 Min Read

देवघर: 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है. हर कोई अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उपहार दे रहा है.देवघर जिले की शिक्षक श्वेता शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. पूरे झारखंड के लिए यह गर्व की बात है. झारखंड में सिर्फ श्वेता शर्मा ही नहीं बल्कि ऐसे कई शिक्षक हैं जो वर्तमान में शिक्षा की ज्योत जगा रहे हैं.

ऐसे ही एक शिक्षक हैं गौरी शंकर शर्मा. गौरी शंकर शर्मा अब रिटायर्ड हो चुके हैं. वे 1971 से 2005 तक देवघर जिले के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा चुके हैं. शिक्षक गौरी शंकर शर्मा द्वारा पढ़ाए गए छात्र, देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

85 की उम्र में भी पढ़ाने का जुनून

गौरी शंकर शर्मा के रिटायरमेंट के 25 साल पूरे होने के बावजूद वे पठन पाठन में अब भी रुचि रखते हैं. रिटायर्ड होने के बाद भी कई सालों तक वह घर-घर जाकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते रहे. उन्होंने बिना पैसे लिए कई सालों तक बच्चों को पढ़ाने का काम किया. अत्यधिक उम्र होने के कारण वह बच्चों को पढ़ाने में असक्षम हो गए हैं लेकिन फिर भी वह अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके पढ़ाने की आदत बनी रहे.

Retired teacher Gauri Shankar Sharma
फोटो में पीएम मोदी के साथ रिटायर्ड शिक्षक गौरी शंकर शर्मा (Etv Bharat)

बेहतर समाज में शिक्षक का योगदान

सेवानिवृत्त शिक्षक गौरी शंकर शर्मा का कहना है कि यदि एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाए तो पूरे समाज की तस्वीर बदल सकती है क्योंकि समाज में ज्ञान का अलग ही महत्व है. यदि शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो वह बड़े होकर समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं.

छात्रों को भगवान समझे शिक्षक

रिटायर्ड शिक्षक गौरी शंकर शर्मा कहते हैं कि आज की तारीख में जो शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको वह बताना चाहेंगे कि सबसे पहले बच्चों को अपना भगवान समझे. यदि प्रत्येक शिक्षक बच्चों को भगवान समझकर उन्हें शिक्षित करेंगे तो पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी. उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि आज शिक्षकों को अपने वेतन और हक के लिए सड़क पर लड़ना पड़ता है. यदि समाज और प्रशासन शिक्षकों के हित के बारे में सोचे तो शिक्षक अपनी सारी क्षमता बच्चों को पढ़ाने में दे पाएंगे, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी. सेवानिवृत्त शिक्षक गौरी शंकर शर्मा के इसी प्रयास को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल विष्णु कांत शास्त्री ने उन्हें सम्मानित किया था.

बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर जला रहे ज्ञान की ज्योत

गौरी शंकर शर्मा की पत्नी बुच्ची शर्मा बताती है कि उनके पति की उम्र 85 वर्ष हो गई है लेकिन उसके बावजूद वह बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटते हैं. 85 साल होने के कारण अब घर में बाहर के बच्चे नहीं आते हैं लेकिन वह अपने पोते-पोतियों को पढ़ाकर अपने पढ़ाने के जुनून को पूरा करते हैं. गौरी शंकर के पोते अनंत राज बताते हैं कि उनके दादाजी मैथ के टीचर हैं, उनकी गणित पर आज भी अच्छी पकड़ है. उसे भी गणित विषय में कोई परेशानी होती है तो उसके दादाजी अभी भी मिनटों में गणित के सवाल को हल कर देते हैं.

ऐसे शिक्षक पर समाज और परिजनों को गर्व

गौरी शंकर के बेटे अरविंद कुमार बताते हैं कि उन्हें अपने पिता के शिक्षक होने पर गर्व है, वो कई शैक्षणिक संगठन से भी जुड़े हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके पिता के कार्यों की प्रशंसा कर चुके हैं. अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि वह जो कुछ भी हैं अपने पिता की ज्ञान के बदौलत हैं. वह कई कार्यालय में जाते हैं तो उन्हें अपने पिता के पढ़ाए हुए छात्र जरूर मिलते हैं. गौरी शंकर शर्मा के प्रयास और शिक्षा की ज्योत जगाने की ललक को देखते हुए जिला प्रशासन भी उन्हें समय-समय पर सम्मानित करता रहता है.

गौरी शंकर शर्मा जैसे शिक्षकों के प्रयास बेहतर हैं. ज्यादातर शिक्षक रिटायर्ड होने के बाद पठन-पाठन से दूर चले जाते हैं लेकिन गौरी शंकर शर्मा 85 साल के बाद भी शिक्षा की ज्योत जगा रहे हैं जोकि एक सराहनीय काम है: विनोद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी

ये भी पढ़ें: Teachers Day 2025: 1 बच्चे से शुरू हुआ FREE पढ़ाने का सफर, अब 6000 हजार का आंकड़ा पार

शिक्षक दिवस स्पेशल: मालती कुमारी–प्रधानाध्यापिका, शिक्षिका और रसोइया, फिर भी अधूरी है जिंदगी की गिनती

झारखंड की शिक्षिका श्वेता शर्मा के पढ़ाने का खास है अंदाज, बच्चे करते हैं एंजॉय, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए हुआ चयन

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHERS DAY 2025GAURI SHANKAR SHARMA STILL TEACHINGदेवघर के शिक्षक गौरी शंकर शर्माTEACHER PASSION FOR TEACHINGTEACHER GAURI SHANKAR SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.