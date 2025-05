ETV Bharat / state

पौड़ी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, रिटायर्ड शिक्षक की मौत - PAURI ROAD ACCIDENT

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 6, 2025 at 4:24 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:36 PM IST 2 Min Read

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बड़ा हादसा हो गया. मल्ली बमराड़ी क्षेत्र में बैजरो रोड पर कार गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में रिटायर्ड शिक्षक की मौत हो गई, जबकि शिक्षक की पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है. जानकारी में मुताबिक ग्राम भैसोड़ा निवासी पूर्व अध्यापक जगत सिंह नेगी (उम्र 64 वर्ष) अपनी पत्नी के साथ कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार मल्ली बमराड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में जगत सिंह नेगी की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल है.

