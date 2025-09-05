ETV Bharat / state

कौन हैं बिहार के रिटायर शिक्षक भूप नारायण साह, जो आज भी बच्चों के दिलों में करते हैं राज - TEACHERS DAY 2025

शिवहर के सेवानिवृत्त शिक्षक भूप नारायण साह को देखते ही बच्चे सम्मान में झुककर उनके पैर छूते हैं. उन्होंने समाज के सामने नजीर पेश की.

शिवहर के सेवानिवृत्त शिक्षक भूप नारायाण साह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 4:29 PM IST

9 Min Read

रिपोर्ट: सुमित कुमार

शिवहर: 'मैं भूप नारायण सर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूं. जब हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तब हम मजबूर होकर दूर-दूर जाकर पढ़ाई करते थे. अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे क्योंकि सफर लंबा होता था और भारी खर्चा होता था, लेकिन आज हम उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं' यह कहना है श्री भूपनारायण मीना राजकीय मध्य विद्यालय दुम्मा की छात्रा चंचल कुमारी का.

सम्मान में पैर छूतीं छात्राएं (ETV Bharat)

शिक्षक के सम्मान में झुकता है पूरा गांव: चंचल ही नहीं बल्कि इस स्कूल का हर स्टूडेंट भूप नारायण सर की तारीफ करते नहीं थकता है. उनका कहना है कि ऐसा त्याग करने की लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते. सेवानिवृत्ति के बाद रिटायरमेंट के पैसे से जीवनयापन करने की योजना होती है, लेकिन सर की योजना विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाना था. भूप नारायण के बड़े योगदान के कारण ही स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है.

"भूप नारायण सर के त्याग का परिणाम है कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं. उन्होंने अपनी अमूल्य भूमि हमें शिक्षा के लिए दान कर दी. यह सिर्फ जमीन का दान नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों को ज्ञान का आकाश देने जैसा है."- चंचल कुमारी, छात्रा

कक्षा 9वीं की छात्रा चंचल कुमारी (ETV Bharat)

"हमारे गांव का यह विद्यालय हमेशा-हमेशा भूप नारायण सर के नाम से जुड़ा रहेगा. जब तक यह विद्यालय चलेगा, उनका नाम भी जीवित रहेगा. उन्होंने जमीन दान करके जो योगदान दिया है, वह गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा. हम सबके दिल में वे हमेशा गुरु और संरक्षक बनकर रहेंगे."- कनिष्का कुमारी, छात्रा

कक्षा 9वीं की छात्रा कनिष्का कुमारी (ETV Bharat)

'स्कूल नहीं होता तो पढ़ नहीं सकते': वहीं छात्रा खुशी कहती हैं कि भूप नारायण सर बहुत ही नेकदिल और महान इंसान हैं. उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति विद्यालय को दान कर दी. अगर यह विद्यालय पास में न होता तो हमें दूर-दूर जाना पड़ता. शायद पढ़ाई पूरी करना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन आज उनकी वजह से हम घर के पास रहकर पढ़ाई कर पा रहे हैं.

"उन्होंने हमारे लिए यह विद्यालय बनवाकर हम पर जो उपकार किया है, वह हमारी पीढ़ी कभी नहीं भूल पाएगी. शिक्षा के प्रति उनका यह दृष्टिकोण उन्हें और भी महान बना देता है."- खुशी कुमारी, छात्रा

छात्रा खुशी कुमारी (ETV Bharat)

भूप नारायण की पत्नी हुई भावुक: वहीं भूप नारायण की पत्नी मीणा देवी भावुक होते हुए कहती हैं कि हमें इस निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी. उद्घाटन के दिन जब भूप नारायण जी ने अचानक इसकी घोषणा की तो हम सब हैरान रह गए. वहीं बड़े बेटे ओमप्रकाश कुमार, जो बैंक मैनेजर हैं और छोटे बेटे वेद प्रकाश कहते हैं पिता के फैसले को जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं.

"उनकी दरियादिल फैसले को देखकर हमारी आंखें नम हो गईं. आज गर्व होता है कि उनके इस कदम से हमारे परिवार, गांव और पूरे जिले में इज्ज़त और प्रतिष्ठा बढ़ी है."- मीणा देवी, भूप नारायण की पत्नी

12 लाख की जमीन की दान (ETV Bharat)

"पिता जी हमेशा शिक्षा के प्रति समर्पित रहे. जब उन्होंने अपनी पूरी पूंजी विद्यालय की स्थापना में लगा दी तो हम सबको अपार आश्चर्य हुआ. लेकिन अब लगता है कि यह निर्णय ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है. आज हर जगह लोग उनकी सराहना कर रहे हैं. हम इस विचार की कद्र करते हैं और गर्व से कहते हैं कि वे हमारे पिता हैं."- ओमप्रकाश कुमार, भूप नारायण के बड़े बेटे

अब गांव में ही पढ़ते हैं बच्चे (ETV Bharat)

"जहां लोग अपनी बुढ़ापे की जमा पूंजी संजोने की सोचते हैं, वहीं हमारे पिता ने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया. आज उनकी वजह से हमलोग पहचाने जा रहे हैं. निस्संदेह हमारे पिता महान हैं."- वेद प्रकाश, भूप नारायण के छोटे बेटे

श्री भूपनारायण मीना राजकीय मध्य विद्यालय दुम्मा (ETV Bharat)

कौन हैं भूप नारायण साह?: भूप नारायण साह पेशे से शिक्षक थे और शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के दुम्मा गांव निवासी हैं. भूप नारायण साह ने वर्ष 2016 में अपनी रिटायरमेंट की जमा-पूंजी से 12 लाख रुपये खर्च कर 51 डिसमिल जमीन खरीदी और उसे विद्यालय को दान कर दिया. यह विद्यालय आज उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दुम्मा के रूप में गांव और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की रोशनी दे रहा है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पिता ने भी दान की थी जमीन : दुम्मा में पहले केवल प्राथमिक विद्यालय था, जिसे बाद में मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया गया. उस समय भूप नारायण साह के पिता खखन साह समेत कई ग्रामीणों ने जमीन दान कर इस विद्यालय की नींव रखी थी. जब इस विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय बनाने की बात चली तो जमीन की आवश्यकता पड़ी.

साह परिवार का योगदान: गांव के समाजसेवी जमीन के लिए चंदा एकत्र कर रहे थे. तभी भूप नारायण साह ने आगे बढ़कर कहा कि "आप लोग चंदा वापस कर दीजिए, जमीन मैं खुद खरीदकर विद्यालय को दान दूंगा." सचमुच उन्होंने अपने जीवनभर की बचत से जमीन खरीदकर विद्यालय को सौंप दी.

भूप नारायण ने बदली बच्चों की तकदीर (ETV Bharat)

गांव में नहीं था विद्यालय: यह निर्णय इतना बड़ा और साहसिक था कि उन्होंने अपने परिवार को भी पहले जानकारी नहीं दी. परिवार को यह बात तब पता चली जब विद्यालय में भव्य कार्यक्रम हुआ और भूमि दान की घोषणा सबके सामने की गई. सेवानिवृत्त शिक्षक भूप नारायण सर ने बताया कि हमारे यहां विद्यालय नहीं था और बच्चों को दूसरे जगह जाकर शिक्षा प्राप्त करना पड़ता था.

"मैंने भी शिवहर जाकर के शिक्षा प्राप्त किया था. उसी समय से हमारे मन में यह इच्छा थी कि अगर मौका मिलेगा तो मैं भी अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना करूंगा, जिससे गरीब वर्ग के बच्चे भी घर से भोजन करके शिक्षा प्राप्त कर सकें."- भूप नारायण साह, सेवानिवृत्त शिक्षक

सेवानिवृत्त शिक्षक भूप नारायण साह (ETV Bharat)

भूप नारायण का कहना है कि सभी वर्ग के बच्चे तो दूसरे जगह जाकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है. वे कहां जाते? इसलिए हमारे दिल में यह विचार आया कि मैं यह विद्यालय बनवाऊंगा. रिटायर होने के बाद मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैंने अपने रिटायरमेंट का पैसा दान देकर एक जमीन खरीदकर विद्यालय को दे दिया.

परिवार को बिन बताए उठाया बड़ा कदम: उन्होंने कुल 12 लाख रुपए की जमीन खरीदकर विद्यालय को दान कर दिया. वहीं 51 डिसमिल जमीन उन्होंने विद्यालय को दान की. उन्होंने बताया कि यह निर्णय उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए लिया. परिवार को इसकी जानकारी उद्घाटन के दिन हुई और पूरा परिवार उस अवसर पर सम्मिलित हुआ.

उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था परिवार: उन्होंने कहा कि इस फैसले का विरोध परिवार वाले कैसे करते, जब कार्य हो ही चुका था. यदि पहले बता देते तो किसी न किसी तरह की बाधा आ सकती थी, इसलिए घर में किसी को इसकी जानकारी नहीं दी. बेटे ने भी कोई बाधा नहीं डाली, क्योंकि यह पिताजी की जीवनभर की इच्छा थी.

'बच्चों को स्कूल जाते देख होती है खुशी': उन्होंने आगे कहा कि जब वे देखते हैं कि विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं तो उन्हें देखकर काफी खुशी होती है. कुछ दिनों तक उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में समयाभाव के कारण वे नियमित रूप से नहीं जा पाए. उन्होंने कहा कि जितने भी कार्य हैं, सब शिक्षा पर आधारित हैं. जो अनपढ़ है, उसके लिए जीवन में कठिनाइयां अधिक होती है.

समाज को संदेश: यह दान देकर उन्हें काफी प्रसन्नता होती है. पहले तो वे लोगों को गांव में बुलाकर नाम लिखना सिखाते थे, लेकिन अब वैसा वातावरण नहीं रह गया. अब घर-घर के बच्चे विद्यालय जाकर पढ़ते हैं और शिक्षित बनते हैं. यह देखकर उन्हें गर्व होता है, क्योंकि अब वह समय नहीं रह गया कि घर-घर जाकर लोगों को नाम लिखना सिखाया जाए. भूप नारायण साह ने संदेश दिया कि लोगों को और अधिक शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए और शिक्षा को समाज में विशेष स्थान देना चाहिए.

शिक्षकों ने की जमकर तारीफ: विद्यालय के शिक्षक सुनील कुमार भी भूप नारायण के इस योगदान को शिक्षा-जगत का अनुपम उदाहरण मानते हैं. उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से भूप नारायण सर को जानता हूं. वे हमेशा से शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे. आज जिले के हर गांव में उनकी चर्चा है.

"उन्होंने जो कदम उठाया है, वह काबिल-ए-तारीफ है. मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूं. ऐसा फैसला हर किसी के वश की बात नहीं है."- सुनील कुमार, शिक्षक

भूप नारायण साह का यह निर्णय न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे शिवहर जिले के लिए एक प्रेरणा भी है. उनकी सोच साबित करती है कि शिक्षा से बढ़कर कोई दान नहीं और शिक्षक का असली सम्मान तभी है जब वह अपनी संपत्ति, विचार और जीवन शिक्षा को समर्पित कर दे.

