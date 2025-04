ETV Bharat / state

रिटायर्ड फौजी का गांव में ग्रैंड वेलकम, स्वागत में उमड़ा पूरा गांव - WELCOME TO SOLDIER

Retired soldier got grand welcome ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 13, 2025 at 8:24 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 8:51 AM IST 2 Min Read

धमतरी: सेना के जवान हमेशा से हर भारतीय के हीरो रहे हैं. सेना का जवान कभी रिटायर नहीं होता. एक फौजी हमेशा देश की सेवा में डटा रहता है. फौजी बस कागजों में ही रिटायर होता है. धमतरी के शंकरदाह गांव के रहने वाले सोहनलाल साहू भी सेना से रिटायर होकर घर लौट आए हैं. अपने बहादुर फौजी का स्वागत करने के लिए पूरा गांव रविवार को उमड़ पड़ा. फौजी सोहनलाल साहू ने कहा कि मैं सेना से जरुर रिटायर हो गया हूं लेकिन देश की सेवा हमेशा करता रहूंगा. फौजी का गांव में ग्रैंड वेलकम: फौजी के स्वागत में उमड़े गांव वालों ने भी कहा कि आज का दिन बड़ा ही अच्छा है. हनुमान जयंती के दिन उनका गांव का वीर सपूत रिटायर होकर लौटा है. रिटायर फौजी की पत्नी ने कहा कि उनको अपने पति पर गर्व है. उनके पति ने 17 साल कड़ी मेहतन कर देश की सरहदों की रक्षा की. फौजी सोहनलाल साहू ने कहा कि मैं गांव के युवाओं से अपील करता हूं कि वो नशे से दूर रहें, नशा देश के युवाओं को खोखला कर रहा है.

