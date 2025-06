ETV Bharat / state

वाराणसी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या; कैंसर की बीमारी से चल रहे थे परेशान - VARANASI NEWS

वाराणसी में रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 26, 2025 at 9:00 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 9:45 AM IST 2 Min Read

वाराणसी: कैंसर की बीमारी से जूझ रहे 70 वर्षीय रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन घटना की हर एंगल पर जांच की जाएगी. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र में महामनापुरी कॉलोनी की है. मृतक की पहचान रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर आरके सिंह (70) के रूप में हुई है. वे परिवार के साथ महामनापुरी कॉलोनी में रहते थे. परिवार में पत्नी, बेटा-बहू और दो बेटियां हैं. बताया जा रहा है, कि आरके सिंह को गले का कैंसर था. यह लास्ट स्टेज पर चल रहा था. इनका इलाज मुंबई के हॉस्पिटल में हो रहा था. डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और पेन किलर के सहारे ही जीवन चल रहा था.

वाराणसी: कैंसर की बीमारी से जूझ रहे 70 वर्षीय रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन घटना की हर एंगल पर जांच की जाएगी. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र में महामनापुरी कॉलोनी की है. मृतक की पहचान रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर आरके सिंह (70) के रूप में हुई है. वे परिवार के साथ महामनापुरी कॉलोनी में रहते थे. परिवार में पत्नी, बेटा-बहू और दो बेटियां हैं. बताया जा रहा है, कि आरके सिंह को गले का कैंसर था. यह लास्ट स्टेज पर चल रहा था. इनका इलाज मुंबई के हॉस्पिटल में हो रहा था. डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और पेन किलर के सहारे ही जीवन चल रहा था. भोर में मारी गोली: रिटायर्ड इंस्पेक्टर आरके सिंह ने गुरुवार भोर में करीब 3:30 बजे चितईपुर थाना क्षेत्र के महामनापुरी कॉलोनी स्थित निजी आवास पर अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली. वे वाराणसी में EOW पद से रिटायर हुए थे. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पास-पड़ोस के लोग भी जुट गए. घटना की सूचना पर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. लाइसेंसी राइफल को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस का कहना है, कि प्रथम दृष्टया यह सुसाइड लग रहा है, लेकिन हम हर स्तर से जांच कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: बहराइच के प्राइवेट क्लीनिक में नर्स ने किया सुसाइड; निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा था प्रेमी

Last Updated : June 26, 2025 at 9:45 AM IST