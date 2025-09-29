ETV Bharat / state

रिटायर्ड अफसर की बेटी ने दी जान; कमरे में मिली लाश, पुलिस बोली- रिश्ता टूटने से परेशान थी

फिरोजाबाद : रिटायर्ड अफसर की बेटी ने जान दे दी. कमरे में उसकी लाश मिली. पुलिस के अनुसार युवती की शादी होने वाली थी. एक युवक से उसका रिश्ता तय था. इस बीच युवक ने शादी से इंकार कर दिया. इसी टेंशन में आकर युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस घटना की जांच कर रही है. युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मामला उत्तर कोतवाली इलाके के टापा कलां बोधाश्रम का है. यहां पर रिटायर्ड जिला विकास अधिकारी टीकाराम रावत का परिवार रहता है. टीकाराम रावत की मौत हो चुकी है. उनकी 18 साल की बेटी दिशा रावत 11वीं में पढ़ती थी. उसने सोमवार को अपने मकान में आत्महत्या कर ली. कमरे में उसकी लाश मिली. शव देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. दिशा की बहन शिखा ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाले अभिषेक से दिशा का रिश्ता तय हुआ था. दोनों की शादी होने वाली थी. कुछ समय बाद ही युवक ने शादी से इंकार कर दिया था. इससे दिशा परेशान रहती थी.