रिटायर्ड अफसर की बेटी ने दी जान; कमरे में मिली लाश, पुलिस बोली- रिश्ता टूटने से परेशान थी
युवक के शादी से इंकार करने पर टेंशन में रहती थी युवती, परिजनों से हुई थी कहासुनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 7:19 PM IST
फिरोजाबाद : रिटायर्ड अफसर की बेटी ने जान दे दी. कमरे में उसकी लाश मिली. पुलिस के अनुसार युवती की शादी होने वाली थी. एक युवक से उसका रिश्ता तय था. इस बीच युवक ने शादी से इंकार कर दिया. इसी टेंशन में आकर युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस घटना की जांच कर रही है. युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
मामला उत्तर कोतवाली इलाके के टापा कलां बोधाश्रम का है. यहां पर रिटायर्ड जिला विकास अधिकारी टीकाराम रावत का परिवार रहता है. टीकाराम रावत की मौत हो चुकी है. उनकी 18 साल की बेटी दिशा रावत 11वीं में पढ़ती थी. उसने सोमवार को अपने मकान में आत्महत्या कर ली. कमरे में उसकी लाश मिली. शव देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. दिशा की बहन शिखा ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाले अभिषेक से दिशा का रिश्ता तय हुआ था. दोनों की शादी होने वाली थी. कुछ समय बाद ही युवक ने शादी से इंकार कर दिया था. इससे दिशा परेशान रहती थी.
बहन के अनुसार परिवार के लोग कई बार दिशा को समझा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वह चिंतित रहती थी. इसी मामले को लेकर दिशा की युवक के परिजनों से भी कहासुनी हुई थी. युवक शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था. इससे परेशान होकर दिशा ने जान दे दी.
अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि युवती की शादी जिस युवक से तय हुई थी वह शादी के लिए तैयार नहीं था. जबकि युवती उसी से शादी करना चाहती थी. युवक उसे प्रताड़ित भी करता था. युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उसकी तलाश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने की आत्महत्या, IAS की कर रहे थे तैयारी