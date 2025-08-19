ETV Bharat / state

रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह बोले- न्यायिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य अहम, इंटरनेट ट्रांस्क्रिप्ट्स से कसाब पाया गया था दोषी - LUCKNOW NEWS

रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा कि डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देने के लिए प्रदेश में आवश्यक ढांचा तैयार किया किया जा रहा है.

यूपीएसआईएफएस के सेमिनार में शामिल हुए रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह.
यूपीएसआईएफएस के सेमिनार में शामिल हुए रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read

लखनऊ : 'न्यायिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका बहुत अहम होती है. यह भूमिका तब और बढ़ जाती है जब डिजिटल साक्ष्य के आलावा कोई विटनेस नहीं होता है. 26/11 मुंबई हमले के आरोपी कसाब के मामले में इंटरनेट ट्रांस्क्रिप्ट्स का उपयोग दोषसिद्धि में काफी महत्वपूर्ण था. वर्तमान डिजिटल साक्ष्य न सिर्फ न्यायिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को भी सुनिश्चित कर रहे हैं.'

न्यायपालिका को तकनीकी दृष्टिकोण से किया जा रहा मजबूत : यह बात रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह ने यूपीएसआईएफएस के डिजिटल साक्ष्य का न्यायिक मामलों में महत्व विषय पर आयोजित सेमिनार में कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्यायिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. प्रदेश में न्यायपालिका को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत किया जा रहा है. डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देने के लिए प्रदेश में आवश्यक ढांचा तैयार किया किया जा रहा है.

प्रदेश के न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है. इसके अलावा सीएम ने प्रदेश के न्यायिक ढांचे को और भी सशक्त बनाने के लिए कई सुधारों की घोषणा की है, जिससे न्यायिक कार्यवाही तेजी से और पारदर्शी तरीके से हो सके. यह सेमिनार इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सुधारों में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

डिजिटल साक्ष्य जांच का अभिन्न हिस्सा : उन्होंने डिजिटल साक्ष्य को परिभाषित करते हुए कहा कि यह वह सभी डेटा होते हैं, जो डिजिटल रूप में जन्म और एक जगह एकत्रित होते हैं. उन्होंने इसे बढ़ते साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक बताया और कहा कि अब यह लगभग हर जांच का अभिन्न हिस्सा बन गया है. चाहे मामला चोरी, लूट या साइबर अपराध का हो. मेरा मानना है कि वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्य अभियोजन की ताकत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार से दोषसिद्धि में सहायता करते हैं.

गवाहों के बयान में वैध तरीका बना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नये नियमों का उल्लेख करते हुए बताया कि यह अधिनियम डिजिटल साक्ष्य की स्वीकृति को आसान बनाता है, जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दर्ज मौखिक बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है. उन्होंने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)की धारा 273 का उदाहरण देते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब एक वैध तरीका बन गया है, जिसके द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं.

उन्होंने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड (जैसे स्कैन किए गए पीडीएफ, सीसीटीवी फुटेज) और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे ईमेल, एसएमएस, सर्वर लॉग्स) दो अलग-अलग प्रकार के होते हैं. उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 का हवाला देते हुए बताया कि डिजिटल रिकॉर्ड को प्रमाणिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि डिवाइस नियमित रूप से इस्तेमाल में हो, डेटा सामान्य रूप से दर्ज किया गया हो और डिवाइस की कार्यशीलता सही हो.

यह भी पढ़ें: यूपी के छात्रों को मिलेगा यूके में पढ़ाई का मौका, सरकार उठाएगी पूरा खर्च, सीएम योगी बोले- ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार होंगे युवा

लखनऊ : 'न्यायिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका बहुत अहम होती है. यह भूमिका तब और बढ़ जाती है जब डिजिटल साक्ष्य के आलावा कोई विटनेस नहीं होता है. 26/11 मुंबई हमले के आरोपी कसाब के मामले में इंटरनेट ट्रांस्क्रिप्ट्स का उपयोग दोषसिद्धि में काफी महत्वपूर्ण था. वर्तमान डिजिटल साक्ष्य न सिर्फ न्यायिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को भी सुनिश्चित कर रहे हैं.'

न्यायपालिका को तकनीकी दृष्टिकोण से किया जा रहा मजबूत : यह बात रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह ने यूपीएसआईएफएस के डिजिटल साक्ष्य का न्यायिक मामलों में महत्व विषय पर आयोजित सेमिनार में कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्यायिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. प्रदेश में न्यायपालिका को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत किया जा रहा है. डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देने के लिए प्रदेश में आवश्यक ढांचा तैयार किया किया जा रहा है.

प्रदेश के न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है. इसके अलावा सीएम ने प्रदेश के न्यायिक ढांचे को और भी सशक्त बनाने के लिए कई सुधारों की घोषणा की है, जिससे न्यायिक कार्यवाही तेजी से और पारदर्शी तरीके से हो सके. यह सेमिनार इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सुधारों में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

डिजिटल साक्ष्य जांच का अभिन्न हिस्सा : उन्होंने डिजिटल साक्ष्य को परिभाषित करते हुए कहा कि यह वह सभी डेटा होते हैं, जो डिजिटल रूप में जन्म और एक जगह एकत्रित होते हैं. उन्होंने इसे बढ़ते साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक बताया और कहा कि अब यह लगभग हर जांच का अभिन्न हिस्सा बन गया है. चाहे मामला चोरी, लूट या साइबर अपराध का हो. मेरा मानना है कि वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्य अभियोजन की ताकत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार से दोषसिद्धि में सहायता करते हैं.

गवाहों के बयान में वैध तरीका बना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नये नियमों का उल्लेख करते हुए बताया कि यह अधिनियम डिजिटल साक्ष्य की स्वीकृति को आसान बनाता है, जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दर्ज मौखिक बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है. उन्होंने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)की धारा 273 का उदाहरण देते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब एक वैध तरीका बन गया है, जिसके द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं.

उन्होंने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड (जैसे स्कैन किए गए पीडीएफ, सीसीटीवी फुटेज) और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे ईमेल, एसएमएस, सर्वर लॉग्स) दो अलग-अलग प्रकार के होते हैं. उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 का हवाला देते हुए बताया कि डिजिटल रिकॉर्ड को प्रमाणिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि डिवाइस नियमित रूप से इस्तेमाल में हो, डेटा सामान्य रूप से दर्ज किया गया हो और डिवाइस की कार्यशीलता सही हो.

यह भी पढ़ें: यूपी के छात्रों को मिलेगा यूके में पढ़ाई का मौका, सरकार उठाएगी पूरा खर्च, सीएम योगी बोले- ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार होंगे युवा

For All Latest Updates

TAGGED:

RETIRED JUSTICE TALWANT SINGHUPSIFS SEMINARLUCKNOW NEWSकोर्ट में डिजिटल सबूत की भूमिकाLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.