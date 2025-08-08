Essay Contest 2025

लाखों रुपये लेकर बांटे फर्जी जॉइनिंग लेटर, रिटायर्ड जवान को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यूं सिखाया सबक - JABALPUR ARMY JOB FRAUD

आरोपी को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दबोच कर रांझी पुलिस के हवाले किया. आरोपी ने कई युवाओं से करीब 50 लाख रुपये लेकर दिए थे आर्मी के फर्जी नियुक्ति पत्र.

Jabalpur army job fraud
आरोपी रिटायर्ड आर्मी जवान राजेश राजभर (ETV Bharat)
Published : August 8, 2025 at 9:45 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:52 PM IST

जबलपुर: बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी को मिलिट्री इंटेलीजेंस और आर्मी के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. रांझी थाना में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

हर जगह बेरोजगारी की मार खाता युवा ठगों का सॉफ्ट टारगेट होता है. और जब ठग रिटायर्ड आर्मी जवान हो तो भरोसा करना और भी आसान हो जाता है. गुरुवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां रांझी मड़ही निवासी राजेश कुमार राजभर को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दबोच कर रांझी पुलिस के हवाले किया. मिलिट्री इंटेलीजेंस के अधिकारी आरोपी को लेकर थाने पहुंचे.

मिलिट्री अस्पताल जबलपुर में नायक के पद पर पदस्थ था आरोपी

उन्होंने बताया कि उक्त जवान साल 2013 से 2016 तक मिलिट्री अस्पताल जबलपुर में नायक के पद पर पदस्थ था और यहीं से रिटायर हुआ. रिटायरमेंट के बाद उसने कई बेरोजगारों से ठगी कर रुपये ऐंठे. भरोसा दिलाने के लिए वह बेरोजगारों को मिलिट्री अस्पताल ले जाता और अपनी जान-पहचान दिखाता.

आरोपी कहता कि उसका सेना के बड़े अधिकारियों से अच्छी पकड़ है और वह आसानी से उनकी नौकरी लगवा देगा. उसकी बात करने की शैली से बेरोजगार उसके झांसी में आ जाते. नौकरी का ऑफर लेटर और अन्य डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद नौकरी नहीं लगने पर कुछ युवाओं ने इस ठगी की जानकारी आर्मी के लोगों को दी. जिसके बाद इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने आरोपी को पकड़ कर सघन पूछताछ की गई और पुलिस को सौंप दिया.

आरोपी ने बेरोजगार युवाओं को आर्मी के फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए थे

उसके पकड़े जाने पर कई पीड़ित सामने आए, जिनमे अरविंद कोल से 4 लाख 80 हजार, प्रीति घोष से 4 लाख 65 हजार, अशोक कुशवाहा से 10 लाख समेत कई लोगों से मोटी रकम ली गई थी. और यह रकम आरोपी ने अपने एसबीआई और पीएनबी बैंक के खातों में जमा करवाई थी. शुरुआती जानकारी में पाया गया कि आरोपी द्वारा इन लोगों को आर्मी के फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए गए थे.

डीएसपी(ग्रामीण) आकांक्षा उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रिटायर जवान बेरोजगार युवाओं का डाटा लोकल स्तर पर साधारण बातचीत करके इकट्ठा करता था. कभी-कभी सोशल मीडिया का सहारा ले कर भी वह बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता था. मामले की जांच की जा रही है.

