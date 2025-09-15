ETV Bharat / state

हिसार में युवती ने रिटायर्ड लेडी टीचर को चाकू से गोदा, हमले के बाद घर जाकर कपड़े बदलकर आई, किराए के मकान में है आरोपी का ठिकाना

हिसार: हरियाणा के हिसार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने सेवानिवृत महिला टीचर पर चाकू से हमला किया. युवती पास के मकान में किराए पर रहने आई थी. करीब 10 दिन पहले ही उसने रिटायर्ड टीचर के घर के पास पीजी लिया था. महिला को चाकू मारकर युवती मौके से फरार हो गई. जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि युवती कुछ ही देर बाद दोबारा घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले से अनजान बनने की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पहचान लिया.

महिला की गर्दन पर चाकू से हमला: यह मामला हिसार के जवाहर नगर के गली नंबर 5 का है. दिन दहाड़े एचएयू की रिटायर्ड महिला टीचर उर्मिला पर नकाबपोश युवती ने हमला किया. वारदात में गंभीर रूप से घायल महिला को निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. महिला के गर्दन पर पांच टांके आए हैं. पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है. घटना के बाद युवती कपड़े बदलकर पहुंची. उसकी गर्दन पर भी खून के छींटे लगे हुए थे. हाथ की उंगलियों पर भी खून लगा था. पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने युवती को पुलिस के हवाले कर दिया.

मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी: घायल महिला उर्मिला ठकराल दोपहर को घर में अकेली सोई हुई थी. उसके पड़ोस में रहने वाली युवती मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आई थी. युवती के मुंह पर काला कपड़ा बंधा था और हाथ में बैग था. उसने रसोई से चाकू उठाया और सो रही शिक्षिका पर हमला बोल दिया. पड़ोस की जवाहर नगर की प्रत्यक्षदर्शी महिला कांता ने बताया कि "उर्मिला लहूलुहान अवस्था में घर से निकली और मदद के लिए गुहार लगाई. महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है. घटना की सूचना पाकर चौकी प्रभारी अनूप भी मौके पर पहुंचे".