लखनऊ में 68 साल के रिटायर्ड इंजीनियर की गोली मारकर हत्या; नौकरानी के पति ने की वारदात

आरोपी की गिरफ्तारी के टीमें दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं.

लखनऊ में 68 साल के रिटायर्ड इंजीनियर की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 4:14 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 5:13 PM IST

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव दिलकश विहार कॉलोनी निवासी रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार 68 वर्षीय अरुण कुमार सिंह अकेले रहते थे. उनका बेटा विदेश में काम करता है. प्रारंभित जांच में पता चला है कि घर की नौकरानी रामादेवी के पति मनोज पांडे (40) ने उनकी हत्या की है. हत्या की वजह अभी पता नहीं चल सकी है.

एडीसीपी उत्तरी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला कि बीकेटी थाना क्षेत्र के भैंसमऊ क्रॉसिंग निवासी मनोज पांडे ने वारदात को अंजाम दिया है. अरुण कुमार सिंह के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने साक्ष्य जुटाए हैं. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी मनोज पांडे की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं. फिलहाल, हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

एडीसीपी उत्तरी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं.

