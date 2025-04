ETV Bharat / state

हरियाणा में सेवानिवृत कर्मचारियों की होगी रीअपॉयमेंट, जानें कितने साल का होगा कार्यकाल - RETIRED EMPLOYEES IN HARYANA

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों की सुचारू व्यवस्था के लिए (आवश्यकता महसूस होने पर) सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों को दोबारा सहयोग के लिए नियुक्ति देने का फैसला किया है. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के मामलों को स्वीकृति देने का अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है. गौरतलब है कि इस संबंध में 25 मार्च 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया था. मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी: मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को जारी आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब से कोई भी विभाग यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सार्वजनिक हित और असाधारण परिस्थितियों में दो वर्ष तक के लिए पुनः नियुक्त करना चाहता है, तो मंत्रिपरिषद की मंजूरी के स्थान पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी. हरियाणा में सेवानिवृत कर्मचारियों की होगी रीअपॉयमेंट (Haryana Government)

