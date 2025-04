ETV Bharat / state

अश्लील व्हाट्सएप वीडियो कॉल का शिकार हुआ रिटायर्ड बैंक अफसर, ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए ऐंठे - BLACKMAIL BY OBSCENE WHATSAPP CALL

व्हाट्सएप वीडियो कॉल का शिकार हुआ रिटायर्ड बैंक अफसर ( ETV Bharat Graphics- Concept image )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 16, 2025 at 9:12 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 9:50 AM IST 3 Min Read

देहरादून: साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को वीडियो कॉल में फंसाकर ब्लैकमेल किया. साइबर ठगों ने वीडियो को डिलीट करने के एवज में रुपयों की डिमांड की. बुजुर्ग रिटायर्ड बैंक अफसर ने घबराकर साइबर ठगों को लाखों रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी. पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत साइबर थाने में की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. अश्लील व्हाट्सएप वीडियो कॉल का शिकार हुआ बुजुर्ग: नेहरू कॉलोनी निवासी रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 28 मार्च की सुबह उन्हें अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आई. उन्होंने फोन नहीं उठाया. उसके बाद देर रात को इसी नंबर से फिर फोन आया. इस बार फोन उठाया तो वीडियो कॉल करने वाली एक महिला थी. कॉल करने वाली महिला अर्धनग्न स्थिति में थी. पीड़ित द्वारा फोन उठाते ही उसने अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं. रिटायर्ड बैंक अधिकारी को अहसास नहीं था कि वो दोनों के बीच हो रही बात को रिकॉर्ड कर रही है. जाल से बचें (ETV Bharat Graphics)

