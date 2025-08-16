ETV Bharat / state

'आज तो शराब मत बेचो' ये सुनते ही बिहार में रिटायर्ड आर्मी मेजर को चेहरे पर मार दी गोली - RETIRED MAJOR SHOT IN GOPALGANJ

गोपालगंज में शराब बेचने का विरोध करने पर रिटायर्ड आर्मी मेजर के चेहरे पर गोली मार दी गई. आरोपी पड़ोसी फरार है.

retired major shot in gopalganj
रिटायर्ड आर्मी मेजर के चेहरे पर मारी गोली (ETV Bharat)
August 16, 2025

गोपालगंज: जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव में शराब बेचने का विरोध करने पर एक रिटायर्ड आर्मी मेजर को उसके ही पड़ोसी ने चेहरे पर गोली दाग दी. रिटायर्ड आर्मी मेजर बुरी तरह जख्मी हैं. घटना के फौरन बाद आनन-फानन में उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया.

रिटायर्ड आर्मी मेजर के चेहरे पर मारी गोली: डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है. फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. जख्मी की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव निवासी स्व श्री चरण पांडेय का 50 वर्षीय बेटे उमेश पांडेय के रूप में की गई.

शराब बेचने का कर रहे थे विरोध: घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि आरोपी पड़ोस का ही निवासी है, जो शराब का कारोबार करता है. शुक्रवार को भी वह शराब का कारोबार कर रहा था. इसको लेकर उमेश पांडेय ने उसे मना किया था.

15 अगस्त को लेकर किया था मना: परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उमेश पांडेय ने पड़ोसी को कहा कि स्वतंत्रता दिवस को तो शराब का कारोबार मत करो. इसको लेकर आरोपी और उनके बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी. तभी आरोपी ने हथियार निकाल कर चार राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उमेश पांडेय के चेहरे में जाकर लग गई.

स्थानीय लोगों में भय का माहौल: हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. वहीं पुलिस टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

डायल 112 के ड्राइवर: पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि रिटायर्ड आर्मी मेजर उमेश पांडेय विश्वंभरपुर थाना में डायल 112 का ड्राइवर हैं.

"घटनास्थल का निरीक्षण किया है. आरोपी वारदात के बाद से फरार है. पुलिस ने ठिकानों पर दबिश दी है. आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी गई है. जल्द ही गिरफ्तारी होगी." - हरेंद्र प्रसाद, बैकुंठपुर थानाध्यक्ष

बिहार में शराबबंदी: बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है. शराबबंदी कानून लागू करने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा लिया गया था. इसका मकसद सामाजिक सुधार, घरेलू हिंसा में कमी, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना था.

