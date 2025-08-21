लखनऊ: राजधानी में गुरुवार को लगे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उस समय हड़कंप मच गया, जब गाजियाबाद से अपनी समस्या लेकर पहुंचे रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी सतवीर गुर्जर ने जहर खा लिया. हालत बिगड़ने लगी तो सुरक्षा व्यवस्था में लगे अफसरों को जानकारी हुई. उसे तत्काल सिविल हास्पिटल में भर्ती कराया गया है. हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.

गुरुवार सुबह करीब 9 बजे गाजियाबाद के सरौली थाना लोनी निवासी सतवीर गुर्जर जनता दरबार पहुंचे थे. साथ में कुछ सगे-संबंधी भी थे. थोड़ी देर बाद सतवीर ने वहां मौजूद लोगों से बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है. यह सुनकर सबके होश उड़ गए. जानकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को दी गई. तुरंत सतवीर को एबुलेंस सिविल अस्पताल ले जाया गया.

सतवीर के साथ पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह जहर साथ लेकर चले हैं. सतवीर एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं. सामाजिक कार्य भी करते हैंं. उनकी खुद की गौशाला है. 30 से 35 स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं. परिजनों के मुताबिक, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतवीर ने आवाज उठाई थी. आरोप लगाया कि इसी कारण उनके घर की बिजली 25 दिन पहले काट दी गई थी. इससे सतवीर काफी परेशान थे. उनके घर में दो बेटे और एक बेटी है. बेटी की शादी हो चुकी है.

दूसरी ओर एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में गाजियाबाद से आए पूर्व सैनिक सतवीर गुर्जर ने जहर खा लिया. सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सिविल हास्पिटल में भर्ती कराया है. उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. सतवीर गुर्जर ने जहर क्यों खाया, इसकी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मरीज को गुरुवार सुबह सतवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज चल रहा है

बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक ने लामार्ट चौराहे के पास जान देने की कोशिश की थी. युवक ने बताया था कि उसकी नानी की दी हुई सम्पत्ति पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था. जिसकी सुनवाई न होने पर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था. सुरक्षा कर्मियेां की सतर्कता से बचाया गया था.



