ETV Bharat

ऊपर गुजर रही थी यात्रियों से भरी ट्रेन, नीचे गिर रही थी पुल की रिटेनिंग वॉल - CHAKKI KHAD RAILWAY BRIDGE

चक्की खड्ड में गिरी रेलवे पुल की रिटेनिंग वॉल ( SOCIAL MEDIA )

Published : July 22, 2025 at 9:15 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 9:35 AM IST

कांगड़ा: लगातार बारिश से जिला हिमाचल से पंजाब में दाखिल हो रही चक्की खड्ड कांगड़ा में उफान पर है. तेज बहाव के कारण इंदौरा में ढांगू के पास बने रेलवे पुल की रिटेनिंग वॉल ढह गई. सोमवार दोपहर 12 बजे के करीब ये घटना हुई. भूस्खलन के समय जब चक्की खड्ड के साथ लगी रेलवे पुल की रिटेनिंग वॉल गिर रही थी उसी समय ट्रैक के ऊपर से यात्रियों से भरी मालवा एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी, जो कि जम्मू से दिल्ली जा रही थी. गनीमत रही की कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया. बता दें कि हिमाचल में इन दिनों भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में चक्की खड्ड का जलस्तर भी बढ़ा है. खड्ड में अवैध खनन गतिविधियां जोरों से चल रही हैं. इसी के चलते ये रिटेनिंग वॉल गिरी है. बारिश में जैसे ही चक्की खड्ड का जलस्तर बढ़ा रिटेनिंग वॉल भूस्खलन की चपेट में आ गई. हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के कर्मचारियों ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया है, लेकिन अब भी इस रेललाइन पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है. वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट किया है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया है. एयरपोर्ट एन्क्लेव रोड को नुकसान

वहीं, चक्की खड्ड में तेज बहाव के चलते पंजाब-हिमाचल को जोड़ने वाले एयरपोर्ट एन्क्लेव रोड का एक भाग बह गया है. प्रशासन ने इस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया है. सड़क मार्ग के बंद होने से हिमाचल की तीन पंचायतों माजरा, डमटाल और मोहटली के लोगों का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है. पिछले साल भी इस सड़क के बह जाने के कारण लोगों को आर्मी एरिया से होकर आने-जाने की अनुमति लेनी पड़ी थी. उधर, एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 'लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है. रेलवे को सूचित करने के अलावा एयरपोर्ट एन्क्लेव रोड के बहने के चलते जल्द ही सेना और पठानकोट प्रशासन से बात कर लोगों के लिए रास्ता उपलब्ध करवा दिया जाएगा.' सैन्य अस्पताल के कमांडर से बातचीत वहीं, इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि 'भारी बारिश के कारण चक्की में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है. अवैध खनन इसका बड़ा कारण है. सरकार से भी हमने ये मुद्दा उठाया है. सीएम ने खुद इस क्षेत्र की स्थिति को देखा है. लगातार इसपर कार्रवाई हुई है. वहीं, लगातार चक्की खड्ड का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. सिविल एन्क्लेव रोड का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया है. कांगड़ा के जिला मजिस्ट्रेट ने ये मुद्दा सैन्य अस्पताल के कमांडर के ध्यान में भी लाया है, ताकि स्कूली बच्चों को सैन्य अस्पताल के अंदर से पैदल चलने की सुविधा प्रदान की जा सके.' ये भी पढ़ें: कुल्लू में लैंडस्लाइड से कई जगह सड़कें बंद, उफान पर नदी-नाले

Last Updated : July 22, 2025 at 9:35 AM IST