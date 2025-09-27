ETV Bharat / state

छात्रसंघ चुनाव: श्रीनगर में ABVP के महिपाल ने जीता अध्यक्ष पद, पौड़ी में NSUI का अध्यक्ष समेत 5 पदों पर कब्जा

एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर और पौड़ी परिसर के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषितBharat ( PHOTO-ETV Bharat )

Published : September 27, 2025

पौड़ी गढ़वाल: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शनिवार दोपहर संपन्न हुए और देर शाम परिणाम की घोषणा हुई. छात्रसंघ चुनाव 2025-26 के लिए श्रीनगर के बिरला-चौरास कैंपस से एबीवीपी के महिपाल बिष्ट ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. महिपाल ने अपने प्रतिद्वंदी शिवांश डोभाल को 664 मतों के अंतर से पराजित किया. वहीं पौड़ी परिसर में NSUI के चिराग गुसांई ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया. गढ़वाल विश्वविद्यालय में शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया लगभग 3 बजे तक चली. श्रीनगर कैंपस में उत्साह के साथ 4500 से अधिक प्रत्याशियों ने अपने मत का प्रयोग किया. इस दौरान चुनाव समिति समेत डीएसडब्ल्यू बोर्ड, नियन्ता बोर्ड समेत पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण चुनाव समपन्न करवाने में अपनी भूमिका निभाई. स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो श्रीप्रकाश सिंह ने मतदान स्थल पर पहुंचकर सभी बूथों का जायजा लिया. श्रीनगर में ABVP के महिपाल बिष्ट ने अध्यक्ष पद जीता (PHOTO-ETV Bharat) चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रो. एचसी नैनवाल ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राओं का धन्यवाद देते हुए चुनाव परिणाम की घोषण की. छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP के महिपाल सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की. उन्हें कुल 2584 वोट मिले. उपाध्यक्ष पद पर शिवांक नौटियाल ने 2603 वोट, सचिव पद पर अनुरोध पुरोहित ने 2307 वोट, कार्यकारणी सदस्य छात्रा पद पर विदिशा सिंह ने 2504 वोट, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अनमोल सिंह जायड़ा ने 2430 वोट प्राप्त करते हुए जीत अर्जित की.

वहीं छात्रसंघ के कोषाध्यक्ष पद पर आयुष, सहसचिव पद पर अभिषेक सिंह, कार्यकारणी सदस्य पीयूष नौटियाल और सुधांशु कुमार झा निर्विरोध निर्वाचित हुए.