छात्रसंघ चुनाव: श्रीनगर में ABVP के महिपाल ने जीता अध्यक्ष पद, पौड़ी में NSUI का अध्यक्ष समेत 5 पदों पर कब्जा
एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर और पौड़ी परिसर के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित
Published : September 27, 2025 at 8:54 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शनिवार दोपहर संपन्न हुए और देर शाम परिणाम की घोषणा हुई. छात्रसंघ चुनाव 2025-26 के लिए श्रीनगर के बिरला-चौरास कैंपस से एबीवीपी के महिपाल बिष्ट ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. महिपाल ने अपने प्रतिद्वंदी शिवांश डोभाल को 664 मतों के अंतर से पराजित किया. वहीं पौड़ी परिसर में NSUI के चिराग गुसांई ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया.
गढ़वाल विश्वविद्यालय में शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया लगभग 3 बजे तक चली. श्रीनगर कैंपस में उत्साह के साथ 4500 से अधिक प्रत्याशियों ने अपने मत का प्रयोग किया. इस दौरान चुनाव समिति समेत डीएसडब्ल्यू बोर्ड, नियन्ता बोर्ड समेत पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण चुनाव समपन्न करवाने में अपनी भूमिका निभाई. स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो श्रीप्रकाश सिंह ने मतदान स्थल पर पहुंचकर सभी बूथों का जायजा लिया.
छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP के महिपाल सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की. उन्हें कुल 2584 वोट मिले. उपाध्यक्ष पद पर शिवांक नौटियाल ने 2603 वोट, सचिव पद पर अनुरोध पुरोहित ने 2307 वोट, कार्यकारणी सदस्य छात्रा पद पर विदिशा सिंह ने 2504 वोट, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अनमोल सिंह जायड़ा ने 2430 वोट प्राप्त करते हुए जीत अर्जित की.
वहीं छात्रसंघ के कोषाध्यक्ष पद पर आयुष, सहसचिव पद पर अभिषेक सिंह, कार्यकारणी सदस्य पीयूष नौटियाल और सुधांशु कुमार झा निर्विरोध निर्वाचित हुए.
नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को रविवार को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
पौड़ी परिसर में NSUI ने दर्ज की बड़ी जीत: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में हुए छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की. वहीं, दो पदों पर एनएसयूआई ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी. एबीवीपी को केवल कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत मिली.
शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 12:30 बजे तक शांतिपूर्वक संपन्न हुई. इस दौरान कुल 561 वोट पड़े. इसके बाद दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू हुई. मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. पीयूष सिंहा की देखरेख में नतीजे घोषित किए गए.
अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के चिराग गुसांई ने 294 वोट पाकर जीत हासिल की. जबकि एबीवीपी के मोहित चौहान को 261 वोट मिले. चिराग ने 33 मतों से जीत दर्ज की. उपाध्यक्ष पद पर कड़े मुकाबले में एनएसयूआई की मानसी डंगवाल को 270 और एबीवीपी के कुलदीप सिंह को 267 वोट मिले. मानसी ने मात्र 3 वोटों से जीत दर्ज की. यूआर पद पर एनएसयूआई के अखिल रावत को 235 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के इशांत नेगी को 195 और निर्दलीय सोनिया कुमार को 118 वोट प्राप्त हुए. अखिल ने 40 वोटों से जीत दर्ज की. सचिव पद पर एनएसयूआई के हर्षवर्धन जैन, सहसचिव पद पर एनएसयूआई की दीपाजंल टम्टा, कोषाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के सुमित कुमार निर्विरोध विजयी रहे.
मतगणना पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई. इस दौरान एनएसयूआई समर्थकों ने कैंपस में जमकर जश्न मनाया और विजय रैलियां निकालीं.
