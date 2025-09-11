ETV Bharat / state

झारखंड में बालू और लघु खनिज खदान के अलॉटमेंट पर लगी है रोक नीलामी पर नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर जारी

रांचीः झारखंड के शिड्यूल एरिया में मौजूद संसाधनों पर ग्राम सभा को नियंत्रण देने के लिए PESA यानी ‘द पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया’ से जुड़ी नियमावली की अधिसूचना जारी होने तक हाईकोर्ट ने झारखंड में बालू और लघु खनिज खदान के अलॉटमेंट पर रोक लगाई है ना कि नीलामी पर.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर यह फैसला सुनाया था. 9 सितंबर को सुनवाई के बाद जारी ऑर्डर की कॉपी अब अपलोड हो गई है. इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि “Meanwhile, the opposite parties are restrained from allotting all minor minerals including the sand ghats in the State of Jharkhand“.

क्या कहते हुए कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर

झारखंड हाईकोर्ट ने 9 सिंतबर को अपने आदेश में कहा था कि विस्तृत तर्क सुनने और सरकार की ओर से 4 सितंबर 2025 को कारण बताओ हलफनामे के अवलोकन के बाद कोर्ट का विचार है कि निर्णय का शीघ्रता से पालन होना जरुरी है. क्योंकि पहले ही 13 माह से अधिक का समय दिया जा चुका है. साथ ही कोर्ट ने अंतिम अवसर के रुप में दो सप्ताह के भीतर मामले को कैबिनेट के समक्ष रखने को कहा है ताकि संबंधित निर्णय का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. इस दिन भी पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट का क्या है फैसला

हाईकोर्ट ने शिड्यूल एरिया में बालू और लघु खनिज खदानों के लिए पट्टे देने पर रोक लगा दी है. दरअसल, 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नियमावली की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी. यह जानकारी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालतो ने दी है.

विभाग के स्टैंड पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी