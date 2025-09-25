ETV Bharat / state

बारिश ने देहरादून के इन इलाकों को किया तहस-नहस, अब संवारने का शुरू हुआ काम, जानें कितना हुआ नुकसान

डीएम ने ये कहा: देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक-

देहरादून जिले में आपदा के बाद चीजों को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है (Photo courtesy- District Administration)

आपदा से देहरादून जिले को हुआ है भारी नुकसान: देहरादून को संवारने के लिए जहां जिला प्रशासन ने काम शरू कर दिया है, वहीं देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण भी इस काम में लग गया है. खासकर देहरादून के पर्यटन स्थलों को दोबारा से पुराने स्वरूप में लाने और गाँव गाँव में हुए नुकसान को जल्द ठीक करने की एक तारीख रखी गई है. जिला प्रशासन का मानना है कि जिस तरह से काम दिन और रात चल रहा है, हम 15 अक्टूबर तक सभी इलाकों को दुरुस्त कर देंगे. अब तीन दिनों के भीतर मानसून पूरी तरह से राज्य से चला जायेगा, ऐसे में काम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा.

देहरादून: राजधानी देहरादून में बीते मंगलवार को आई भारी बारिश ने राजधानी को इतने दर्द दिए हैं कि जिसको देखकर हर कोई बेहद दुखी है. देहरादून को इस बारिश ने चारों तरफ से ऐसा घेरा जिसने राजधानी के प्रमुख जगहों की सूरत बदल दी. अब सरकार ने इस बदले स्वरूप को फिर से ठीक करने की कवायद शुरू कर दी है. जिला अधिकारी देहरादून सहित अन्य विभागों को खासकर ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द देहरादून को पुराने के साथ साथ बेहतर स्वरूप में लाया जाए और पीड़ित लोगों को जल्द राहत देकर पुनर्वास की कार्रवाई शुरू की जाए.

लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं. कई ऐसे गांव हैं, जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था. शुरुआत में हेलीकॉप्टर से वहां राहत सामग्री भेजी गई थी. लेकिन अब टूटी-फूटी सड़कों से हमारी टीमें वहां तक पहुंचने लगी हैं. हमने एक टाइमलाइन तय की है कि इसी महीने तक सभी बिजली के खंभे और पानी की पाइपलाइन ठीक कर दी जाएंगी. कई सड़कें अब भी टूटी हुई हैं, लेकिन मरम्मत का काम तेज़ी से किया जा रहा है.

-सविन बंसल, जिलाधिकारी-

गांव-गांव पहुंचाया जा रहा राशन: जिलाधिकारी देहरादून के मुताबिक धरातल पर अधिकारी खुद जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं. प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिन विभागों को नुकसान हुआ है, उन्हें तत्काल बजट आवंटित करके काम शुरू किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग अधिकारी गांवों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं. किमाड़ी से लेकर फुलते गांव तक अब लगातार राशन पहुंचाया जा रहा है.

जिला प्रशासन 15 अक्टूबर तक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है (Photo courtesy- District Administration)

देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के सचिव बंशीधर तिवारी के मुताबिक-

बारिश ने शहर की सुंदरता और पर्यटक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. जिला प्रशासन के साथ साथ प्राधिकरण भी अपनी तरफ से देहरादून को सुन्दर बनाने की कवायद में जुटा हुआ है. हम मसूरी तक जाने वाले मार्ग के पुराने स्वरूप संवारने का काम कर रहे हैं. एमडीडीए के द्वारा जो काम थे, उनको भी काफी नुकसान हुआ है. उसका आकलन कराया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम हालात जहां जहां खराब हुए हैं, उसको सुधारने की कवायद में हैं.

-बंशीधर तिवारी, सचिव, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण-

किन इलाकों में कितना नुकसान

सहस्रधारा कालीगढ़ इलाके में अचानक बादल फटने की घटना में कई घर मलबे में दबे और दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं

मालदेवता क्षेत्र की सड़कें बह गईं, पुल टूटे और संपर्क गड़बड़ हुआ

प्रेमनगर में प्रेमनगर मार्ग पर तमसा नदी से जुड़े क्षेत्र में दुर्घटनाएँ हुईं

झड़ीपानी इलाके में झड़ीपानी-मसूरी मार्ग प्रभावित हुआ और सड़क टूटने की घटनाएं हुईं

चूनाखाला, किमाड़ी मार्ग पर किमाड़ी मार्ग मसूरी लिंक रोड प्रभावित हुआ

ढाकपट्टी- खारसी गाँव में ढाकपट्टी खारसी में सड़कें और मकान बहे

टपकेश्वर इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने से भवनों को नुकसान हुआ

DIET कॉलेज/राजपुर क्षेत्र--राजपुर मार्ग के पास DIET कॉलेज क्षेत्र, राजपुर-शिखर फॉल्स इलाके में भी नुकसान हुआ

राजपुर-शिखर फॉल्स में भारी नुकसान हुआ

देहरादून हरिद्वार मार्ग पर हाईवे को नुकसान हुआ है

टिहरी देहरादून से लगे लगभग 11 गाँवों में नुकसान हुआ

देहरादून से मालदेवता को जोड़ने वाली रायपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़क बही

देहरादून जिले को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ: इसके साथ ही देहरादून में हुए नुकसान का आकलन भी लगभग 80% पूरा कर लिया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार और जल्द ही पूरा ब्यौरा एकत्रित करके शासन को भेजा जायेगा. लेकिन अभी सभी विभागों के पास पर्याप्त बजट होने की वजह से सभी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं. एक आंकड़े के मुताबिक विभिन्न विभागों को करीब 210.96 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.-

लोगों के घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है (Photo courtesy- District Administration)

आपदा में हुआ नुकसान

जल संस्थान- 13.31 करोड़ रुपये

सिंचाई विभाग- 64.50 करोड़ रुपये

विद्युत विभाग- 10.63 करोड़ रुपये

शिक्षा विभाग- 4.18 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य विभाग- 35 लाख रुपये

कृषि विभाग- 54 लाख रुपये

सभी ब्लॉक- 9.23 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास विभाग- 4.15 करोड़ रुपये

एनएचएआई- 13.46 करोड़ रुपये

पेयजल निगम- 18.23 करोड़ रुपये

लोनिवि- 46 करोड़ रुपये

पीएमजीएसवाई को 26.38 करोड़ रुपये नुकसान हुआ है

आपदा ले चुकी है 30 लोगों की जान: आपको बता दें कि देहरादून में बारिश ने अब तक 30 लोगों की जान ली है. अभी भी 10 लोग लापता हैं.

जिले में प्राकृतिक आपदा ने जमकर कहर बरपाया था (Photo courtesy- District Administration)

टूटी सड़कों ने कनेक्टिविटी खत्म कर दी (Photo courtesy- District Administration)

ये भी पढ़ें: