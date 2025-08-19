रायपुर : छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों के बढ़ते मामले रोकने के लिए सरकार ने हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाए हैं.जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है. लेकिन रायपुर के एक बस्ती के लिए ये व्यवस्था बड़ी सिरदर्द बनती जा रही है,क्योंकि ये बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसी है. बस्ती के लोग जिस चौक चौराहों से निकलकर शहर आते हैं वहां सीसीटीवी लगे हैं.यही सीसीटीवी अब ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुका है.क्योंकि बस्ती के घरों में अब ट्रैफिक विभाग ई चालान भेज रहा है. घर से निकलते ही चौराहा पार करते के बाद मोबाइल में ई चालान का मैसेज बज उठता है. इस अनोखी बस्ती का जायजा ईटीवी भारत की टीम ने लिया.

घर से निकलते ही आ जाता है चालान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

36 कैमरों के जद में बस्ती : हम जिस बस्ती की बात कर रहे हैं वो रायपुर के फुंडहर क्षेत्र में आती है.ये क्षेत्र एनएच के सटा हुआ है.लिहाजा स्पीड पर निगरानी रखने के लिए चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं. इस बस्ती से गुजरने वाली रोड के एक चौक पर एक दो नहीं बल्कि 36 सीसीटीवी लगाए गए हैं.यदि कोई भी बस्ती वाला एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसे इन 36 सीसीटीवी की जद से गुजरना होता है. लिहाजा हेलमेट न पहनने पर कैमरा अपना काम करता है और ई चालान सीधा मोबाइल में पहुंचा दिया जाता है.

फुंडहर चौक में लगे हैं 36 कैमरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर चौक में बिना हेलमेट पर चालान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंदिर जाओ तो चालान,श्मशान जाओ तो चालान : बस्ती वालों का कहना है कि रोड बस्ती के बीच से निकली हुई है. ऐसे में यदि कोई किसी के घर आता जाता है. किराना सामान, दवाई लेने जाता है, या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने या तालाब जाता है तो चालान कट जाता है. यहां तक की श्मशान में दाह संस्कार के लिए भी जाते हैं, तो उनका ई चालान उनके घर पहुंच जाता है.ई चालान के कारण अब बस्तीवाले परेशान हैं.जिन लोगों को चालान ट्रैफिक विभाग ने भेजे हैं उनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं. बुजुर्गों का कहना है कि गांव में ऐसा कोई घर नहीं है, जहां ई चालान न पहुंचा हो.

बस्ती वालों ने एसएसपी से की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई घर तो ऐसे हैं जहां 15 से 18 ई चालान पहुंचा हैं. उनमें से कुछ ई चालान की राशि जमा की गई है, बाकी को छोड़ दिया गया है. क्योंकि उनके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वे चालान की राशि भरते रहे. वे परिवार पाले या फिर चालान का पैसा जमा करें. कुछ ने तो आस पड़ोस और दोस्तों से पैसे मांगकर चालान का पैसा जमा किया है- रामदीन,बुजुर्ग

बस्ती वाले चालान से परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम इस बस्ती में रहते हैं.बीच में से सड़क निकाल दी गई है. चार रास्तों में करीब 36 कैमरे लगे हैं.जिसमें कई के सिग्नल तो काम नहीं करते.लेकिन सीसीटीवी से चालान कट जा रहा है. अब हम मंदिर जाए तो क्या हेलमेट लगाकर जाए,किसी के दुख में शामिल होने के लिए जाए तो क्या वहां भी हेलमेट लगाए.किसी को स्कूल छोड़ने रोड तक आना है या फिर किसी को लेने के लिए आना है तो भी चालान कट जा रहा है.ऐसे में हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं. पहले तो डाक के माध्यम से चालान आता था.लेकिन अब तो घर में जाने के बाद देखते हैं कि मोबाइल पर चालान आ गया है-दिनेश लाल, स्थानीय

मैं चालान नहीं भरूंगा फांसी चढ़ा दो : ईटीवी भारत जब बस्ती में जाकर वहां का जायजा लिया तो कई बुजुर्गों ने तो चालान नहीं भरने की बात कह दी उन्होंने ये तक कह दिया कि जितनी तो हमारी कमाई नहीं है उतने का चालान भेज दिया है.हम चालान नहीं भरेंगे चाहे तो फांसी चढ़ा दो. ले रहे थे तो कुछ बुजुर्ग काफी आक्रोशित दिखे.बुजुर्ग ने सीधे चेतावनी दी है कि वो किसी भी हाल में चालान नहीं भरेंगे.यदि उन्हें ज्यादा परेशान किया गया तो वो आत्मघाती कदम उठा लेंगे. वहीं बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि जिस सिग्नल से चालान कटे हैं वो काम ही नहीं करता,लेकिन ना जाने क्यों सीसीटीवी चालू है.इसलिए सीसीटीवी के दायरे में यदि कोई बिना हेलमेट दिखता है तो उसका चालान कट जाता है.

बिना हेलमेट की सवारी करने पर चालान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसएसपी से चालान रोकने की मांग : इस ई चालान की परेशानी को लेकर बस्ती वालों ने एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है.जिसमें उन्होंने इस तरह के चालान को रोकने की मांग की है. लोगों की माने तो उन्हे एसएसपी से इस परेशानी से निजात दिलाने का आश्वासन भी मिला है लेकिन अब तक समस्या का समाधान नही हो सका है.

एसपी ने दिया आश्वासन : वहीं पूरे मामले को लेकर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का कहना है कि इस मामले की जानकारी मिली है, इसमें जो भी नियम के तहत होगा, वो कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले को लेकर फुंडहर यातायात पुलिस अधिकारियों को जाने के लिए कहा गया है. वहां मौका मुआयना करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी- डॉ लाल उमेद सिंह, एसएसपी

यातायात नियमों का करें पालन : फुंडहर बस्ती के लोगों की माने तो उनका चालान सही तरीके से नहीं काटा गया है.लेकिन यदि नियमों की बात करें तो जिन लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहना था उन सभी के चालान कटे हैं. ऐसे में ये जरुरी है कि हम सभी मिलकर यातायात नियमों का पालन करें. क्योंकि रायपुर में रहने वालों के लिए वो जगह सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर सकते हैं जहां सीसीटीवी लगे हैं. फुंडहर क्षेत्र के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटे-छोटे काम के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना उन्हें इतना महंगा पड़ेगा.

ईटीवी भारत की अपील : भले ही फुंडहर बस्ती वालों के लिए चौराहे में लगे सीसीटीवी चालान का कारण हो लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि सड़क पर चलते वक्त यातायात नियमों का पालन करें.क्योंकि कैमरे को नहीं मालूम कि आप किस काम से कहां के लिए जा रहे हैं.वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रूल तोड़ने वालों के खिलाफ चालान तैयार कर रहा है.ऐसे में जरुरी ये है कि हम सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं.ताकि इस तरह की परेशानी कहीं भी खड़ी ना हो.फिलहाल एसएसपी के निर्देश पर फुंडहर चौक में यातायात विभाग की टीम निरीक्षण के बाद ही चालानों को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी.

साय सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर मिलेगा 55 फीसदी

साय कैबिनेट के फैसले: गरीबों को मिलेगा चना, नवा रायपुर बनेगा आईटी हब, रियायती दर पर सरकार देगी जमीन

विज्ञान के सवाल पर इतिहास का जवाब, ऐसे चल रही है साय सरकार



