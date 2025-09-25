ETV Bharat / state

बस्ती के बीच शराब दुकान खोलने का विरोध, रहवासियों ने किया हंगामा

वार्ड का माहौल होगा खराब : विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया. वार्डवासियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में शिवाजी नगर में शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रदर्शनकारी शंकर ने कहा कि प्रस्तावित स्थल के पास एक मंदिर है, जहां रोजाना महिलाएं पूजा-अर्चना करती हैं. इसके अलावा, दुकान के पीछे एक स्कूल भी है और बच्चे इसी रास्ते से होकर आते-जाते हैं.

दुर्ग : खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को हटाकर वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर में स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया.गुरुवार को बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं और स्कूल के बच्चे शिवाजी नगर में पहुंचे और शराब दुकान खोलने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बस्ती और मंदिर के पास शराब दुकान खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ेगा और महिलाओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा.

शराब दुकान खुलने से माहौल बिगड़ने और बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा.जानबूझकर बस्तियों में शराब भट्टियां खोली जा रही हैं, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रस्तावित दुकान को पूरी तरह से रद्द किया जाए और बस्ती से दूर किसी अन्य स्थान पर ही शराब दुकान खोली जाए- शंकर, वार्डवासी

वहीं वार्ड वासी आनंद कुमार निषाद ने कहा कि खुर्सीपार से शराब दुकान हटाकर मात्र 200 मीटर दूर शिवाजी नगर में खोलने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है.

शराब दुकानों के पास लगातार अपराध, छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाएं होती हैं. यदि यहां भी दुकान खुलती है तो स्थानीय लोग उसी समस्या से जूझेंगे.यदि शराब दुकान को शिवाजी नगर में खोला गया तो वार्डवासी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे- आनंद कुमार निषाद, वार्डवासी

क्यों हटाई जा रही शराब दुकान : आपको बता दें कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन दो दोस्त शराब के नशे में लड़ रहे थे. जिसे शांत कराने के लिए एस कामेश नाम का युवक मौके पर पहुंचा और दोनों दोस्तों को अलग करवाया.लेकिन दो दोस्तों में से एक सुरेंद्र ने एस कामेश पर ही हमला कर दिया.जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने चक्काजाम किया और हाईवे के किनारे मौजूद शराब दुकान हटाने की मांग की.प्रशासन ने जब शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया तो लोगों ने चक्काजाम खोला.इसी शराब दुकान को अब शिवाजी नगर में खोला जा रहा है.

