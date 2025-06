ETV Bharat / state

'खाने के टेबल के सामने विमान घुसा..आंखों के सामने दो दोस्तों की मौत' बिहार के रितेश ने बताया खौफनाक मंजर - AHMEDABAD PLANE CRASH

रितेश कुमार शर्मा से मुलाकात करते गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah Social Media )

पटना: अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बिहार के मेडिकल छात्र रितेश कुमार शर्मा बाल-बाल बच गए. रितेश बताते हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वे कैंटिन में खाना खा रहे थे. इसी दौरान अचानक प्लेन कैंटिन के बिल्डिंग में घुस गया. इतना जोर का धमाका हुआ कि अफरा-तफरी मच गयी. चारो ओर लाशें दिख रही थी. बेगूसराय के रहने वाले हैं रितेश: रितेश कुमार शर्मा बेगूसराय के मेहदा शाहपुर पंचायत निवासी ललन शर्मा के पुत्र हैं. अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं. रितेश को भी चोटे आयी है. उनका इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा है. बेगूसराय निवासी रितेश कुमार शर्मा (Social Media) मां को हादसे की जानकारी दी: बेगूसराय में रितेश की मां सुनैना देवी बताती हैं कि उन्हें गुरुवार को ढाई बजे दिन में फोन आया. अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने बताया कि विमान हादसे में रितेश जख्मी हो गए हैं. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. काफी कोशिश के बाद रितेश से फोन पर बातचीच हुई तो पता चला कि सब कुशल है.

