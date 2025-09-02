ETV Bharat / state

दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले, तीन आरएएस अधिकारी एपीओ - RAJASTHAN BUREAUCRACY

राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल. कार्मिक विभाग ने जारी किए तबादलों और एपीओ के आदेश.

Rajasthan Bureaucracy
राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 5:30 PM IST

जयपुर: राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के तीन अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) किया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने तबादलों और एपीओ के आदेश जारी किए हैं.

नई दिल्ली स्थित आरएसी की 12वीं बटालियन में कमांडेंट आदेश सिद्धू को पुलिस अधीक्षक पाली की जिम्मेदारी दी गई है तो वहीं जयपुर सीआईडी में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे केवल राम राव को 12वीं बटालियन नई दिल्ली में कमांडेड लगाया गया है. अधिकारियों को तुरंत तबादले वाले पदों पर ज्वाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

तीन आरएएस अधिकारियों के तबादले : वहीं, कार्मिक विभाग ने तीन आरएएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं. इनमें बालोतरा की एडीएम डॉक्टर गुंजन सोनी, झुंझुनू जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और माडा की जिम्मेदारी संभाल रहे रणजीत सिंह और परबतसर के उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा को प्रशासनिक कारणों के कारण आगामी आदेशों तक पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है. इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, इन तीन अधिकारियों को किन मामलों में एपीओ किया गया है. इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

विधानसभा सत्र के बाद डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची : इधर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि महानिदेशक डीजी और अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची विधानसभा सत्र के बाद जारी हो सकती है. तबादला सूची को लेकर पिछले एक महीने से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. तबादला सूची को लेकर नौकरशाही के साथ-साथ सियासी गलियारों में भी इंतजार हो रहा है.

