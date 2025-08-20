ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 18 IPS और DANIPS अधिकारी हुए इधर से उधर - RESHUFFLE IN DELHI POLICE

दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल किया है, जिसमें आईपीएस और दानिप्स अधिकारियों का तबादला किया गया है.

पुलिस महकमे में फेरबदल
पुलिस महकमे में फेरबदल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 8:43 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है. अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को 18 आईपीएस और दानिप्स अधिकारियों का तबादला कर दिया है. उपराज्यपाल ने पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 4 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती के आदेश जारी किए हैं.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पर बुधवार को 18 IPS अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया. दिल्ली एलजी ऑफिस की तरफ से एक लैटर जारी किया गया है. इस सूची में वरिष्ठ अधिकारियों जैसे महेंद्र नाथ तिवारी, असलम खान, दीपक पुरोहित, विजय सिंह और पंकज कुमार को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं, तबादले के तहत कुछ अधिकारियों को सिक्योरिटी, क्राइम, ट्रैफिक और ईओडब्ल्यू जैसी अहम यूनिटों में भेजा गया है. यह फेरबदल प्रशासनिक सुचारुता और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है. नई तैनातियों से दिल्ली पुलिस में रणनीतिक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.

इस फेरबदल में महेंद्र नाथ तिवारी को संयुक्त पुलिस आयुक्त नई दिल्ली रेंज।बनाया गया है, जबकि असलम खान को संयुक्त पुलिस आयुक्त (सिक्योरिटी) की अहम जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, पंकज कुमार को डीसीपी (क्राइम) बनाया गया है. दिल्ली में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जिन अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, उनसे बेहतर प्रबंधन और जिम्मेदारियों के कुशल निर्वहन की उम्मीद की जा रही है.

बता दें कि दिल्ली में हर दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा हैं. आज ऐसे समय यह फेरबदल किया गया है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री पर एक युवक ने हमला किया है. ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर हमलावर है. दिल्ली में कई दिनों से लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आ रही है.

