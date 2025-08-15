जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने संबंधित याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्गवार आंकड़े पेश किए गए, जिसमें नई और पुरानी नीति का तुलनात्मक चार्ट पेश किया गया. इस तुलनात्मक चार्ट के आधार पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार से जानकारी मांगी है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है. इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए.

सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने संशोधित नियम 2025 के तहत प्रमोशन में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था. इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि पुराने और नए नियम एक समान हैं.

आरक्षण किसे मिले और किसे नहीं?

याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम नटराजन व जरनैल सिंह मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षित वर्ग को प्रमोशन प्रदान करना चाहिए, जब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो. इसके अलावा उनके प्रमोशन से किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न नहीं हो.

सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में आदेश दिए हैं कि एससी एसटी वर्ग के क्रीमी लेयर वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं प्रदान किया जाए. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई थी कि अगली सुनवाई तक किसी को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा.

कोर्ट ने सरकार को दिया समय

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से तुलनात्मक चार्ट पेश किया गया, जिसपर और जानकारी मांगी गई. इसपर सरकार की तरफ से जानकारी पेश की गई कि प्रकरण में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन पक्ष प्रस्तुत करेंगे. शासन की ओर से उनकी उपस्थिति के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 9 सितम्बर को निर्धारित की है.