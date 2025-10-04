ETV Bharat / state

मरवाही में रंग-बिरंगी तितलियों की प्रजातियों पर रिसर्च कार्यक्रम, शोध के बाद बढ़ सकती है प्रजातियों की संख्या

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के मरवाही वन मंडल क्षेत्र में तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को लेकर 3 दिवसीय शोध कार्यक्रम रखा गया है. इस शोध कार्यक्रम को मैकाल की उड़ान के नाम से शुभारंभ किया गया है. देशभर से आए शोधार्थियों के 4 दल इस दौरान जिले के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर तितलियों का अध्ययन करेंगे.

बढ़ सकती है प्रजातियों की संख्या: वर्तमान में मैकाल क्षेत्र में 145 प्रकार की तितलियों की मौजूदगी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस शोध के बाद यह संख्या बढ़कर 180 प्रजातियों तक पहुंच सकती है. इतनी बड़ी संख्या में तितलियों का पाया जाना इस क्षेत्र के समृद्ध पर्यावरण और जलवायु संतुलन का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है.

आमतौर पर जिन प्रजातियों को खोजने के लिए कई दिन लग जाते हैं, वे यहां सहज ही दिखाई दे रही हैं. इस कारण यह क्षेत्र तितलियों के अध्ययन और संरक्षण की दृष्टि से बेहद अच्छा है- शोधार्थी

तितलियां केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन की जीवंत पहचान हैं. ‘मैकाल की उड़ान’ जैसे शोध कार्यक्रम से हमें न केवल नई प्रजातियों की जानकारी मिलेगी, बल्कि इनके संरक्षण की दिशा में ठोस पहल भी की जा सकेगी.- ग्रीष्मी चांद, DFO, मरवाही वनमण्डल

शोध के साथ कई आयोजन भी: इस दौरान तितलियों को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें जिले के बच्चों ने हिस्सा लिया. उन्हें मंच से पुरुस्कृत भी किया गया. इस दौरान मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

रंग-बिरंगी तितलियों से सराबोर यह क्षेत्र शोधार्थियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. तीन दिन तक चलने वाले इस अध्ययन से जिले की जैव विविधता को लेकर नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.