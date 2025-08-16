लखनऊ : आमतौर पर आज सभी घरों में खाना पैक करने लंच पैक करने हो या फिर मार्केट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मनाने पर वह सभी एल्युमिनियम फाइल्स से बने बॉक्स या बर्तनों में आते हैं. एल्युमिनियम के बर्तनों और फाइल्स का अत्यधिक प्रयोग आपके न्यूरोटॉक्सिसिटी के साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस प्रक्रिया और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान कर सकता है. यह तथ्य लखनऊ विश्वविद्यालय के बायोकेमेस्ट्री विभाग में हुए ताजा रिसर्च में यह सामने आया है कि इन प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रीट फूड्स में उसे होने वाले तेल और एल्युमीनियम फाइल्स खतरनाक साबित हो रहे हैं. इसके अलावा कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. हालांकि बायो केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉ. सिद्धार्थ मिश्रा ने बीमारियों और नुकसान का समाधान भी खोजा है. यह रिसर्च जनरल ऑफ़ एलीमेट्स इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी (फ्रांस), जर्नल ऑफ़ बायोकेमिकल एंड मॉलेक्युलर टॉक्सिकोलॉजी (यूएसए), न्यूरो केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम और टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च यूएसए में प्रकाशित हुआ है.

एल्युमिनियम से होने वाली कुछ बीमारियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

लखनऊ विश्वविद्यालय के बायो केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉ. सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि आजकल एल्युमिनियम बर्तनों का यूज काफी होने लगा है. इसके फाइल्स फोर्स पेपर्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है. लैब टेस्ट में पता चला है कि लंबे समय तक इनका यूज हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. जब देर तक गर्म खाना एल्युमिनियम फाइल्स या बर्तनों में रहता है तो एल्मुनियम के नैनो पार्टिकल्स भोजन में घुल जाते हैं. ये नैनो पार्टिकल्स हमारी आंतों से पहुंचकर ब्लड के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं. रिसर्च में न्यूरोलॉजिकल और पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करने का समाधान खोजा गया है.





प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा के मुताबिक नारिंगिन एक ऐसा तत्व है जो मुख्य रूप से सिट्रस फलो में पाया जाता है. जैसे संतरा, अंगूर, टमाटर आदि के साथ ही यह फ्लेवोनॉइड काॅफी और मेथी दाने में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. जिनमें उससे न सिर्फ न्यूरोटॉक्सिसिटी बल्कि एल्युमिनियम नैनो पार्टिकल से होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है. रिसर्च में नारिंगिन नामक फ्लेवोनॉइड को एल्युमिनियम नैनो पार्टिकल के असर को कम करने में मददगार पाया गया है. नारिंगिन एक तरह का फ्लेवोनॉइड जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह लिवर डैमेज और किडनी प्रॉब्लम्स को कम करने के साथी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है. साथ ही कैंसर सेल्स के ग्रुप को कम करने में नारंगेनिन काफी असरदार है.



