क्या आपके पालतू कुत्ते और बिल्लियां आंखों की रोशनी छीन सकते हैं?

कानपुर: जो लोग अपने घरों में पालतू कुत्ते व बिल्लियों को पालते हैं. उनसे इतना अधिक लगाव और प्रेम करने लगते हैं. जिसके चलते वह पशुओं के बहुत अधिक निकट हो जाते हैं. कभी-कभार बिल्ली और कुत्ते बेड तक पहुंच जाते हैं तो कभी यह इंसानों की थाली के आसपास मंडराते हैं. हालांकि, यही बिल्ली और कुत्ते अब इंसानों की आंखों की रोशनी छीन सकते हैं. शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल-एलएलआर अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक शालिनी मोहन व उनकी टीम ने इस मामले पर तीन सालों तक शोध करते हुए एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की. जिसमें उन्हें चौंकाने वाले परिणाम मिले है.

कुत्तों व बिल्लियों के कीट से फैलता है संक्रमण: डॉ. शालिनी मोहन ने बताया पालतू कुत्तों व बिल्लियों के शरीर में जो कीट मौजूद रहते हैं उनसे इंसानों में संक्रमण फैलता है. यह इंसानों की आंखों तक पहुंचते हैं, फिर धीरे-धीरे वहां इनसे निकलने वाले लार्वा व अंडों से संक्रमण बढ़ता जाता है. कुछ समय तक मनुष्यों में छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं, लेकिन, एक समय ऐसा आता है जब अचानक ही आंखों की रोशनी छीन जाती है.



डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि उन्होंने तीन सालों में जब ऐसा केस देखे, जिनमें सीधे मैक्युला (इंसान की आंखों का वह भाग जिससे देखा जाता है) क्षतिग्रस्त हुआ था तो उस मरीज की पूरी हिस्ट्री तैयार कराई. ज्यादातर ने मरीजों ने बताया कि उनके घर में पालतू कुत्ते व बिल्ली मौजूद थे. डॉ. शालिनी ने कहा कि इन पशुओं के कीटों से टॉक्सोपारा और टॉक्सोप्लाज्मा का संक्रमण मनुष्यों में होता है. जिससे आंखों की रोशनी अचानक ही चली जाती है. इसके बाद मरीज का इलाज करना बहुत बड़ी चुनौती होती है.



इन बातों का रखें ध्यान, रहें सतर्क