नई दिल्ली: दिल्ली में कुत्तों काटने के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. इसकी वजह से एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी) वैक्सीन की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है. इसी लोकनायक अस्पताल एवं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) के डॉक्टरों की ओर से किए गए अध्ययन में सामने आया है कि अगर एंटी रेबीज वैक्सीन की दो डोज कुत्ते के काटने के पहले लगा दी जाए तो शरीर में रेबीज के विरुद्ध पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है. इस शोध में शामिल रहे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉ. अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इससे प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिज. इसकी डोज लेने से रेबीज के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं.

डॉ. अनुराग अग्रवाल कहा कि रेबीज से हुई मौत के कारण कुत्तों के आतंक और इससे जुड़े मामले को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है. इसके चलते यह मामला सुर्खियों में है. इससे बचाव के लिए सामान्य तौर पर कुत्तों या किसी अन्य जानवर के काटने के बाद एंटी रेबीज टीका (एआरवी) लगाया जाता है. इससे 7 से 14 दिन में एंटीबॉडी बनती है, इसलिए कुत्ता काटने पर जख्म गहरा एंव खून बहने पर घाव पर आरआईजी देना जरूरी होता है. इसमें मौजूद एंटीबॉडी रेबीज से जल्द सुरक्षा देती है. लेकिन, यह महंगा होने के कारण बहुत से अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होता.

चार टीके लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: उन्होंने बताया कि अध्ययन के अनुसार, पहले टीका देने से कभी कुत्ते के गंभीर रूप से काटने के बाद भी एआरवी की सिर्फ दो डोज ही लगानी पड़ेगी, पहला टीका कुत्ता काटने के दिन और दूसरी डोज तीसरे दिन लेनी होगी. कुत्ता काटने के बाद त्वचा में चार डोज टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि अभी चार डोज लगानी पड़ती है. इसके साथ ही रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी) टीका घाव में देने की जरूरत भी पड़ती है. प्रिक्सपोजर वैक्सीन लेने से घाव में आरआईजी टीका भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रेबीज से बचाव हो सकेगा. साथ ही, इनसे होने वाली मौतों में कमी आएगी. एमएएमसी का यह शोध मेडिकल जर्नल इंफेक्शन में प्रकाशित हुआ है.

डॉ. अनुराग अग्रवाल (ETV Bharat)

41 बच्चों पर किया गया शोध का ट्रायल: डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हमने यह शोध 41 बच्चों पर किया है. इसमें से 10 बच्चे, जिनको इम्यूनोसप्रेशन (संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम होना) की दवा दी जा रही थी, उन सभी बच्चों को दो डोज एआरवी की दी गई. पहली डोज देने के सात दिन बार दूसरी डोज दी गई. 28वें दिन सभी बच्चों में रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई. 90 दिन बाद भी ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद रही. डॉक्टर ने कहा कि कई बार छोटे बच्चे कुत्ता काटने पर माता-पिता या परिवार को नहीं बताते. बाद में रेबीज के शिकार हो जाते हैं. पहले से टीका लगा होने पर दोनों परिस्थितियों में रेबीज से बचाव हो सकेगा.

चार डोज के बाद भी मौत पर भी कई: डॉ. अनुराग ने बताया कि जनवरी में न्यूरोलाजिकल साइंस जर्नल में एम्स की ओर से प्रकाशित एक केस स्टडी में कहा गया था कि 20 वर्षीय एक युवक को दो माह पहले कुते ने काटा था. तब उसे चार एआरवी टीका लगा था, लेकिन आरआईजी नहीं लगी थी. उस मरीज को बचाया नहीं जा सका. पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि कि इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि भारत की जलवायु गर्म है तो जैसे टीका लगने से पहले ही खराब हो गया हो. इसके अलावा हम इस बात पर भी दूसरा शोध कर रहे हैं कि दो डोज लेने की जगह अगर एक ही डोज ली जाए तो वह कितनी असरदार होगी और उससे कितनी इम्यूनिटी बनेगी.

भारत सरकार से इस शोध को मिलनी है मान्यता: उन्होंने आगे बताया कि अभी इस शोध को भारत सरकार से मान्यता मिलनी बाकी है. डबल्यूएचओ इस तरह की गाइडलाइंस को पहले ही मंजूरी दे चुका है. भारत सरकार द्वारा अभी इस तरह के वैक्सीनेशन को पहले इसलिए मान्य नहीं किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के पास इस तरह के शोध का कोई डेटा मौजूद नहीं था. अब डेटा मिला है तो इसलिए हम भारत सरकार को इस शोध को मान्यता देने के लिए लिखेंगे.

कुत्ते के काटने का गंभीर मामला आया सामने: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने के नजदीक स्थित पुलिस कॉलोनी में हाल ही में एक कुत्ते के काटने का गंभीर मामला सामने आया. दरअसल, एक परिवार विवेक विहार से पुलिस कॉलोनी में अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे और पांच साल का बच्चा बाहर खेलने लगा, तभी आवारा कुत्ता ने इस बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद कुछ देर बाद ही सब्जी बेचने वाला वहां आया तो उसे भी कुत्ते ने काट लिया था.

